2021台劇必看Top 4！林心如揪陳意涵創業、徐若瑄與張鈞甯扮姊妹

《她們創業的那些鳥事》

由林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤、宥勝、柯有倫、林哲熹主演，同時林心如也擔任製作人，湊成如此黃金演員陣容。劇情敘述陳意涵、林心如及簡嫚書3位性格截然不同的女生，各自因為不同的理由，毅然決然離開平穩的生活，攜手走向創業之路。在不被看好的過程中，三人從誤解、爭執到互補，學會認識自己，也學會對鳥事一笑置之。

該戲日前曝光10分鐘片花，除了主要卡司外，還找來硬底子演員高捷、藍心湄、李立群、龍劭華等人參與演出，看完後讓觀眾相當期待播出，《她們創業的那些鳥事》共26集，1月31日起每周日晚間8點至10點八大戲劇台播出、每周日晚間10點至12點衛視中文台播出，線上平台可觀看愛奇藝。

《火神的眼淚》

由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演，故事描述一群大員市消防局同安分隊的消防隊員，在每次面臨驚險的打火、救護與救援任務中看見人性與社會百態，透過他們執行的案件揭露許多消防職業不為人知的心酸故事。

演員們為詮釋消防員角色，都有去上課受訓，陳庭妮還主動考到初級救護技術員，令人相當敬佩。該劇由《我們與惡的距離》金鐘製作人湯昇榮製作，總共10集預計5月於公視、myVideo播出。

《媽，別鬧了！》

由賈靜雯、柯佳嬿、比莉主演，講述一個60歲的媽媽，在丈夫過世後擔心兩個女兒，一個「愛情恐慌症」、一個「渣男製造機」永遠嫁不出去。與其靠女兒過下半生，不如先把自己嫁出去追求幸福，最後透過網路交友，遠嫁到澳洲的真人真事。

賈靜雯首次擔任製作人，為了邀請到比莉出演，親自聯繫到比莉的兒子周湯豪，當面表達誠意，直到比莉同意接演過程長達7個月，展現賈靜雯身為製作人的決心，這也是比莉睽違10年再度接戲。此外，該劇卡司還包含、本土劇女神曾莞婷、金鐘視帝吳慷仁、龍劭華以及林柏宏、寇世勳、鍾承翰等人。影集《媽，別鬧了！》預計於2021下半年播出。

《誰在你身邊》

由徐若瑄、張鈞甯、莊凱勛主演，為黑暗懸疑題材，探討婚姻關係中人性的善與惡，著重於男女雙方在婚姻關係中所面臨的課題，故事從徐若瑄、張鈞甯這對已各有婚嫁的姊妹帶起。

該戲也是何潤東繼《翻牆的記憶》奪下金鐘獎最佳導演後，再推出第二部自製自導自編的黑暗懸疑影集《誰在你身邊》，請到兩位重量級女神擔綱女主角，成為該戲一大亮點。《誰在你身邊》去年3月開拍7月殺青，共10集，播出日期尚未確定。

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