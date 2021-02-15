「本土劇凍齡女神」之爭！「這6位」完全看不出超過40歲

本土劇8點檔捧紅不少藝人，演員們的一舉一動也容易造成網友討論，近日有網友在Dcard上發文表示，他選出自認3位超過40歲的「本土劇凍齡女神」，一查才發現，有些女神的實際年齡讓人驚訝，不過，許多網友討論後在留言區表示，這位女神根本勝過以上3位。

原PO點出他心中的「本土劇凍齡女神」分別為，韓瑜、陳珮騏、高宇蓁。韓瑜最近在《天之驕女》的表現受到矚目，原PO認為「韓瑜水汪汪的超大眼睛超電人的，說是戲劇女神根本當之無愧，而且電視超高清看，她的皮膚幾乎是0瑕疵，跟陶瓷玻璃一樣光滑。」還說以為韓瑜只有28歲，沒想到她已經41歲，讓他感到不可思議。

而陳珮騏近日也在《天之驕女》飾演織田雪一角，原PO稱讚她，「演技最精湛且戲路最廣泛的一位全方位演員，偶像劇、台語8點檔、電影、網路劇、舞台劇她都擔任重要角色過，我相信她繼續奮戰，得金鐘獎或金馬獎只是早晚的事情了！」且陳珮騏保養良好，沒有什麼年齡痕跡，原PO以為她才33歲左右，「結果陳珮騏其實已經43啦！」

高宇蓁的保養品品牌副業，經營得有聲有色，暌違多年沒出現螢光幕前，日前現身走秀時，服裝火辣展現好身材，膚質也不在話下，讓原PO直呼：「這有像42歲嗎！？ 這看起來根本是30歲輕熟女的完美身材啊！到底怎麼保養的，皮膚在反光欸！」

貼文一出引起網友討論，不過不少人認為原PO遺漏了42歲的江祖平，「江祖平比較凍齡」、「怎麼沒江祖平」、「祖平哥一票」、「我覺得江祖平也好正好凍齡」。其餘被點名的女星還有49歲的梁家榕、37歲的吳婉君、41歲的連靜雯等人。

由梁家榕發佈於 2020年11月6日 星期五

下午好☕️ 這世界就像是一面鏡子，

你怎麼看它，它就怎麼看你， 博恩崔西曾說:

不要擔心別人怎樣想你，

他們可能根本沒有想到你。 一個人選擇

用什麼樣的態度面對人生

選擇用什麼樣的態度面對自己，

將會決定自己會成為什麼樣的人💕 💗你是讓世界變美好的理由💗 由連靜雯joanne lien 發佈於 2020年11月25日 星期三

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