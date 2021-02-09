《璀璨帝國》台裔貴婦助醫師尪創事業高峰　狂炫奢華日常「封街辦派對」

▲台灣裔貴婦克莉絲汀（Christine Chiu），是好萊塢御用明星整形醫生加百列（Gabriel Chiu）的老婆。（圖／翻攝自IG@christine_chiu88）

號稱「真人版亞洲瘋狂富豪」的 Netflix 影集《璀璨帝國》（Bling Empire）即將於今日上線，劇中核心人物包括台灣裔貴婦克莉絲汀（Christine Chiu），身為好萊塢御用明星整形醫生加百列（Gabriel Chiu）的老婆，她周旋於政商名流圈中，更協助老公創造事業巔峰，令人驚奇的奢華生活備受影迷關注與討論。

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克莉絲汀出生於台灣，後來隨家人遷居美國，她畢業於佩珀代因大學（Pepperdine University）擁有國際貿易學位，並於23歲嫁給中國裔丈夫加百列。兩人後來一同在比佛利山莊成立整形外科診所（Beverly Hills Plastic Surgery），專為好萊塢名人、政商名流甚至是皇室成員提供醫美服務。

靠著老公精湛的服務和克莉絲汀出色的公關和行銷能力，兩人的事業版圖不斷擴展，不僅賺進大筆財富，更打進上流社會的圈子，和大咖藝人成為好友，連遠在英國的查爾斯王子（Prince Charles）都是她的好友。熱愛時尚的她也經常華麗亮相精品時裝秀或各種社交場合，並灑錢辦活動。

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不過，真正讓克莉絲汀這位頂級貴婦成名的，是她在2016年曾經語出驚人地表示，自己絕不穿過名人穿過的禮服，因為她不想要「明星穿過的凌亂二手貨」，不論對方來頭多大。

她在接受《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）時表示，自己每次參加時裝秀看到想要的禮服都會現場掏出訂金購買，但她卻仍經常看到她要的禮服被借給名人穿著曝光，讓她勃然大怒。

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成名後，克莉絲汀更頻繁於出現於媒體前，還曾在劇集《比佛利嬌妻》中亮相。克莉絲汀現在與丈夫和兒子定居洛杉磯，養了兩隻寵物羊駝，並經常乘坐私人飛機四處旅行。不僅如此，克莉絲汀也是圈內知名的慈善家，在慈善事業不遺餘力、出手闊綽，因此也受到不少人尊敬。

《璀璨帝國》播出後，將揭開這位台裔名媛驚人生活的神秘面紗，有興趣的朋友千萬別錯過。

原文自《四方報》