恭喜！殷琦喜迎兒子報到　豪門金孫「牛牛」像爸爸

37歲伊林名模殷琦2018年閃嫁身家10億的台中高明精機總經理張仕育，今（9日）開心宣布夫妻倆第一胎兒子出生，重達3300克，殷琦和老公非常喜歡小孩，已為兒子取小名「牛牛」，她感性說：「我用了很多時間，走過了很遠的路，看過了很多的風景，把世界上最美妙的事情都體驗過一遍，我才發現……這個世界上最美好的～是你們#家庭新成員報到。」

殷琦說，兒子五官跟老公長得一模一樣，完全同一個模子，她老公的家人也說，張仕育的爸爸生肖也是屬牛，牛牛跟阿公長得超像，殷琦說，「老公家族基因強大，代代傳承，牛牛很聰明，長得像爸爸，又像阿公，一出生就得全家人疼愛。」她說，兒子腿很長，這一點是像她。

殷琦說，老公看到兒子，每天開心得不得了，目前她專心做月子，防疫期間，謝絕訪客，限定1位陪伴，都是老公和家人來陪她，「我每天吃好睡好，有時間看劇，心情超好。」殷琦曾說，結婚後要生至少3個小孩，「現在看到牛牛，小孩真的太可愛了，更堅定要多生幾個的心。」

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