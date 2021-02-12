專訪／張鈞甯「願意為愛犧牲」　希望未來老公樂觀正向

張鈞甯久違國片，但不演則已，一演就一鳴驚人，她在《緝魂》裡頭的表現，令人替她遺憾，居然沒趕上去年的金馬獎，否則入圍名單肯定有她一份，可以想見台灣觀眾對她的表現是多麼驚豔。

尤其她在片中，為了愛不顧一切的深情，更是叫人印象深刻，對於這個角色把愛看得那麼重，張鈞甯直言：「我也是這樣的人，因為一輩子能夠遇到的人，都是有緣分，就是要來結緣跟解緣，結好的緣跟解不好的緣，所以不管是談感情，基本上我會希望盡力付出，如果可以就可以，不成的話大家也不會有遺憾。」

所以妳是願意為愛犧牲的人嗎？她說：「當然啊，談戀愛都會犧牲的不是嘛，犧牲自己的習慣、喜好、吃的東西等等，這個是最基本的。如果對方真的很介意，就會不想要對方不開心，雖然這不是長久之道，所以小時候談戀愛，就會把自己變得跟自己很不像的人。」

那也會討好男朋友嗎？「我覺得這很OK啊，兩個人只要開心，我覺得沒有什麼不好，因為你很愛對方，就會希望他開心，但是我說了那不是長久之道，所以讓對方知道，彼此都要做到最舒服的自己比較好。」

但不要因為張鈞甯這樣說，就被她傻傻給騙啦，因為多著是男生想為她付出呢，談到以前的男朋友為她做過的浪漫事，她沒有太多遲疑便說：「我比較喜歡的是手作的東西或者寫信，有一個人（某任男友）把我們之間所有發生的事情，像日記那樣寫下來，然後送給我，厚厚的一疊，大概是1年半、2年的時間；也有做手藝的，因為我很喜歡看電影，他就把一些電影很好的標語寫在上面，每個月都寫不一樣的。」光是回憶這些，都能感覺張鈞甯的那份開心。

難怪已經38歲的張鈞甯，也希望趕快有好姻緣來到，安溥幫她求的婚姻戀愛符，她更是隨身都帶在包包裡，她說：「我雖然沒有特別要結婚，但時間到了有好的對象、適合的對象，我也覺得沒問題啊，我都老大不小了。」

至於希望怎麼樣的老公？張鈞甯說：「我覺得價值觀要一樣，三觀要差不多，因為我自己是一個比較正向的人，遇到很多事情要解決，不太會有很多情緒，所以我會希望這個人也是一個很幽默的人，他可以用大器去化解人生中遇到的很多不順的事情。」

「我覺得這樣子的人，我們會過得比較快樂，因為人生一定有許多痛苦的事情，每個人都不會少，所以你面對它的心態，會決定你是不是一個快樂的人，我覺得那個心態很重要，因此就希望找一個跟我心態差不多的人，那我們兩個就會覺得什麼事都可以解決，不管遇到什麼事都樂觀面對，此外，我也希望我們有聊不完的話吧。」

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