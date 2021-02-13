專訪／勇兔性感演出《我的婆婆》！與書偉擦出愛火爆同居熱戀

《我的婆婆怎麼那麼可愛》集結各種類型演員，詮釋出婆媳之間、兒子對媽媽之間的寫實生活。林筳諭（勇兔）在劇中飾演黃姵嘉的閨密大美，也是這部戲的身材擔當，每集不是露奶就是扭腰擺臀，她坦言當初接到角色不知道會露到這麼多，但為了戲勇兔也豁出去，「偶爾也要讓大家知道，我是有哪些實力的！」

不過為了展現好身材，勇兔可是吃盡苦頭，為了擠出胸前深邃的事業線，每次上場都要用膠帶綁住，「我擠得很辛苦，撕膠帶都破皮、過敏，有點留疤。」劇中，與黃姵嘉的閨密情令人稱羨，不但提供她工作，還讓她住在咖啡廳，而現實生活中，勇兔也是這樣的人，「我們不用太常聯絡，但你想要人陪，一通電話我就會到，失戀陪你宿醉幾天我也OK。」勇兔義氣相挺的個性，這點跟大美完全相同。

而談到感情，即將步入30歲的勇兔坦言，目前單身2年，以前年輕時對感情較執著，現在的她看得比較開，依然會認真愛下去，「但談完沒有好的結果，我也覺得至少我盡力了」。勇兔提到，自己想要35歲以前生孩子，對於婚姻有憧憬，也會想步入家庭，但還是覺得隨緣，不給自己太大壓力，她笑說：「畢竟我現在懷孕生小孩，我老闆也會罵我，事業正起步，就跑去生小孩。」

事實上，勇兔從《我愛黑澀會》出道，也是黑Girls的第二代成員，但沒多久她就退團、離開演藝圈。不當明星的這段期間，她在服飾店打工，當時因為年輕心態還無法調適，被客人認出，加上自己又有明星包袱，常會感到心裡不舒服。直到有音樂節目找到她當助理主持人，勇兔才又回到演藝圈，開始接觸戲劇，而勇兔最感謝的人，就是《我的婆婆怎麼那麼可愛》製作人陳慧玲，當年正是她給了勇兔機會，讓勇兔累積多部大愛台作品，接觸八點檔的訓練，直到《最佳利益》、《我的婆婆》勇兔終於被大家看見，她想對陳慧玲說：「謝謝妳！我才有專訪，謝謝大家喜歡大美。」

第一部八點檔《甘味人生》，勇兔抱持著嘗試的心態，沒想到才拍三天，她馬上向老闆求饒，「我不錄了，好累喔！我不行，我怕我拖累大家。」她透露當時早上拿到劇本，每天都是厚厚一本，再加上自己台語程度不好，身為剛加入八點檔的新面孔，也慘被網友砲轟，「不會演戲台語講得又不好」，讓她心靈受創，休息一個月後，勇兔調整心態，才逐漸得到觀眾認同。在這過程中，連前輩謝承均也出手教她演戲，還開玩笑說：「沒事啦，我只是真的看不下去妳演戲，跟妳講一下」。

回想起出道這些年拍過的戲，勇兔表示，第一次拍的大愛台戲劇，對上嚴藝文、吳皓昇，還要講台語，「演得超爛的，爛到爆！身體很僵硬，導演應該很想把我換掉。」連劇組都看不下去，私底下打給她經紀人說重話：「這個妹妹以後我們不會再用了。」讓經紀人嚇傻，隔天跑去片場觀察勇兔狀況，並告誡她該注意的地方。但勇兔並沒有因此放棄，陸續接拍了多部大愛台的戲，也正是什麼都願意嘗試，勇往直前的傻勁，才能讓勇兔在《我的婆婆》中創造出，專屬於她自己的「大美」這角色。

化粧：Lin Chen Hui

髮型：首婁Yuna

服裝：IVORY

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