【個人意見】本週精選2021/02/11

本週即將步入農曆春節，過年前的最後一週我們還是以精選來迎接，每週都能有新素材也是值得感謝的事，世界不知道何時會恢復正常，或那個正常是否永遠被改變，但是有些事是永遠不變的。

比如威肯穿這套衣服已經超多次了。當然不是完全一樣的衣服，但是這個造型，大紅西裝外套倒是很有農曆春節的氣氛，一般超級盃表演明星換的衣服都夠一篇的量了，但是很遺憾的他沒換衣服。

一樣不變的還有麥莉，這個皮革的啦啦隊裝扮不能算是最有品味的，但是你可以清晰看出他的風格，就是有點性感而大眾化，膝蓋的防撞功能感覺很實用（哪裡實用）。

凱蒂霍姆斯現在是街拍女王，她的街拍造型巧妙的調和了在街上走的日常感跟身為女明星的浮誇，像在這裡搶眼的芥末黃外套就是主角，旁邊他的男伴則打扮成番茄醬，是一個速食店好伴侶的概念。

莎拉潔西卡派克看起來像是出國爆買，結果在機場發現行李超重，然後把衣服一次全部穿在身上。

海蒂克隆驚人的第一身上沒有一件是透明的，第二包緊緊，第三這是外套和長褲，他穿這個造型非常俐落時髦，因為平常的海蒂可能會，我也不知道，光那個口罩對他來說就夠做成一件洋裝了。

范冰冰穿上Iris Van Herpan的最新系列，拍了這張有仙氣的照片，他看起來幾乎像煉丹煉出的一縷輕煙，隨時會被風吹走。

而煉丹的道士就是昆凌。

最後是安海瑟薇以強勁的好萊塢風華出現，這個閃亮材質、精美的合身剪裁，胸前的有趣裝飾，實在讓人好懷念疫情前時常登場的頒獎典禮好時光啊。祝大家新年心想事成，萬事如意。

圖片來自GFY及Vogue