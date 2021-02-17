掀台灣Me Too呼籲善待受害者！雞排妹策辦《38號樹洞》性騷故事展

雞排妹（鄭家純）主持尾牙，指控歌手翁立友性騷擾，掀起演藝圈Me Too風波，日前她決定舉辦《38號樹洞》性騷擾／性侵害真人故事募集計畫，將受害者的故事以展覽方式公開，雞排妹強調：「信件展的場地及規模，會依3周後收到的信件總數量再決定，展覽不會收門票，籌備過程不會有募款，也不會與任何團體、基金會、政治人物合作辦展。」

雞排妹表示：「從沒想過會收到這麼多受害者的故事，向來信者確認意願後，匿名處理及轉發到網路平台的這個動作，有兩個期望。一是讓願意回想並寫出來的受害者們『感覺好多了』，甚至有人視我為安全的樹洞，在信中直接寫著不希望被轉發，光是發出訊息就已足夠。二是為了讓更多人知道性騷擾、性侵害，比想像中多，並且無所不在，而把眾多『證言』放在FB相簿、IG精選。」

但她發現，許多惡意人士，連匿名投稿都不放過，繼續檢討被害人，讓她擔心出現「講出來反而讓情緒更糟」的受害者，「當我感到迷惘時會向智者求助，很幸運透過朋友介紹，與房慧真和胡淑雯見到面，她們建議了更好的方式與行動，能夠善待所有願意寫信的人。」

雞排妹決定邀請性騷擾受害者寫下親身經歷的性騷擾、性侵害故事，郵寄至台北迪化街郵局第38號信箱，收件截止日期為2021年3月8日，「100封信件就是100份證詞，它不只是你／妳真實的聲音，也具有史料意義，我們將一起寫下台灣Me Too的歷史。」

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