【個人意見】開工套裝特輯

年節連續假期結束，大家回到上班的日子，這禮拜的主題是女星的套裝穿搭，套裝大家總認為嚴肅無趣，但其實在有趣的搭配和適當的配件之下，有可能很有時尚感（或也可能很災難）。

Jasmine Sullivan在超級盃表演，穿的白色鑲水鑽套裝就很有趣，我喜歡外套上的水鑽裝飾，也喜歡長褲側邊的，編在頭髮上是一個很好的選擇，但是我不太喜歡套裝本身的剪裁，感覺她背上可能有夾子來創造出腰身。

艾莉森珍妮的格子套裝就是真心有趣，不同大小比例但同樣圖案的格子，套頭上衣與長褲的搭配，整體顯得新鮮又有時尚感，紅鞋子是神來一筆（請叫我國際紅鞋推廣大使）。

Gabrielle Union也是成套搭配，但是是短袖寬鬆襯衫搭上短褲，年假放完了的家可以開始期待夏季到海邊度假的行程，這個蕾絲造型把蕾絲從女性化轉變成透氣的休閒感，鞋子帶出衣服的黃色細節又讓整體更為休閒。

Tamron Hall以壁紙圖案套裝搭出春季感，我很喜歡這種略帶復古的款式，但是內搭的藍色蕾絲上衣跟整個其他的組合是完全無關的，說是撞色又撞得不夠大力，說是圖案印花混搭又不夠混，希望大家都能有夠大力的新的一年（？）

凡妮莎帕哈迪：「小孩子才做選擇，我全都要！」無法決定該穿裙子或褲子，所以她就同時都穿了，此時我真希望她做出選擇，不管是單裙子或單褲子都會好很多，這個故事告訴我們你也可能一次穿上太多香奈兒。

最後，凱蒂佩芮打扮成一個情人節的天燈，從情人節慶祝到元宵節，到中元節還可以放水燈，一件衣服這麼多節日都應景真的好划算（才沒有）。

圖片來自Vogue