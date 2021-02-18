「最窮」孤兒擺脫霸凌！《璀璨帝國》韓裔型男白手起家成億萬CEO

號稱真人版「瘋狂亞洲富豪」的Netflix真人富豪秀《璀璨帝國》備受矚目，影集揭開一群定居洛杉磯的亞裔富二代和豪門貴婦的奢華生活。不過，影集中有一位「沒含著金湯匙」出生的主角——韓國裔的模特兒凱文（Kevin Kreider），作為節目中「最窮」的主角之一，他也在劇中和媒體採訪中揭露自己的故事。

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綜合外媒報導，今年33歲的凱文在幼年時被一對美國白人夫婦領養而離開故土，在主要以白人為主的社區裡長大，又是一名亞裔孤兒，他在幼年時受到的排擠和霸凌可想而知。對於原生家庭背景，凱文了解不多，但他表示對於現在的人生很滿意，因此也無意尋找原生父母。

他表示，礙於自己的背景和膚色，自己小時候很難融入大家，也因此讓他有很長一段時間討厭自己的亞裔血統。不僅如此，年輕時他也因種種挫折而沈迷酒精、藥物，曾經度過一段低靡又意志消沈的歲月。

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不過，後來他靠著外型優勢成為一名模特兒，還當上健身和營養教練，在年紀輕輕就存進第一桶金。不僅如此，他還創立自己的娛樂公司Taejin Entertainment並成為CEO，並在2019年紀錄片The Ugly Model中擔任主角。靠著自己的努力，他也成功成為一名身價千萬美金（約新台幣2.79億元）的富翁。

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不過，儘管已經十分有錢，凱文卻沒有過著極盡奢華的生活，與節目中其他來賓形成鮮明對比，也成為觀眾覺得最「親切」的主角。節目中其他主角包括身價6億美金（約新台幣167億元）的Anna Shay、身價8千萬美金（約新台幣22.3億元）的Christine Chiu、身價5千萬美金的科技巨頭千金Jamie Xie（約新台幣13.9億元）都比凱文闊上一倍，隨手買豪車、買精品的奢華的消費方式也讓凱文相當吃驚。

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凱文坦言，在被節目組找上時，自己原本不想答應，因為擔心上了節目會被迫和其他主角一樣撒錢揮霍。他在節目中曾分享到自己在洛杉磯花一千美元（約新台幣2萬7千元）租一間小公寓、還與他人共用浴室，讓其他主角也感到相當驚奇。隨著璀璨帝國的播出，更多關於凱文的故事也將被揭開。

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原文自《四方報》