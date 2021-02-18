比第一季灑狗血？《上流戰爭2》明開播　小三成功上位變正宮

話題狗血劇《Penthouse上流戰爭2》將於明（19日）晚在韓國播出，當天下午2點將舉辦記者會，第一季除了「領便當」的秀蓮（李智雅 飾）之外，其餘要角柳真、金素妍、嚴基俊、尹鐘焄、朴殷碩、河道權、奉太奎皆會出席，網友不見秀蓮身影，失望喊話盼她能「死而復生」續演；而第二季新人物也公開，安妍紅飾演的陳粉紅，將擔任85樓書真（金素妍）女兒恩星的家教，她透過恩星取得「祕密」，身分成謎引發觀眾好奇。 而原本是「小三」的書真，頂樓夫人夢也將成真。

《上流戰爭》第一季成功掀起討論，第二季即將開播，電視台已陸續釋出4版預告，朱丹泰（嚴基俊 飾）殺死老婆後，向外遇對象書真求婚，書真夢寐以求的「頂樓夫人」願望指日可待，但中間卻不斷出現詭異現象，除了家中遭不明人士貼滿鮮血海報，前夫尹哲（尹鐘焄 飾）、仇人允熙（柳真 飾）也都突然現身，讓她感到不安與憤怒。

在第一季結尾，眾人都認為允熙是殺死秀蓮的凶手，她因此被逮捕，卻在羅根李（朴殷碩 飾）的「幫助」下逃獄成功，但兩人起爭執爆發流血衝突，按照結局呈現允熙應是「領便當」，未料卻出現在第二季，不僅暗中報復書真，更祭拜秀蓮表達懺悔之心，讓觀眾相當驚喜喊：「原來允熙還活著！」

第二季除了原班人馬，也確定加入新角色，電視台稍早公布安妍紅將加入陣容，飾演恩星的家教 「陳粉紅」，而恩星與父母感情不佳，隨著老師的照顧，已將她視為家人，陳粉紅也因此獲得不少「祕密」。對於出演第二季，安妍紅則表示：「身為《上流戰爭》的忠實觀眾，能加入第二季真的很榮幸，第一季的前輩們表現太好，我覺得壓力很大，但我會盡最大努力，避免給大家帶來困擾，我會演好「陳粉紅」這個角色的！」

此外，李智雅現身第二季宣傳海報中，觀眾深信秀蓮會以特別方式回歸第二季，但劇組不願回應，也沒把話說死，僅表示「請透過電視劇來確認」；而該劇主旨為「女子的報復故事」，根據回應並加上身分成謎的陳粉紅登場，讓劇情未演先轟動。《Penthouse上流戰爭》第二季2月20日起，每周六日上午10點在愛奇藝國際站獨家播出。

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