會結婚是因為懷孕？老公每天道晚安　陳意涵坦言感情觀「不想要很膩」

邱澤、陳意涵、宥勝昨（17）日現身宣傳《她們創業的那些鳥事》，3人聊到劇中的互動，陳意涵陷入1女周旋3男的情況，她也分享私下生活中與老公的真實互動。而前幾天正巧是西洋情人節，邱澤大方自爆帶著最親密的「她」一起度過，騎車偉士牌機車一日旅行。

談到在劇中的感情戲，陳意涵被問到能夠允許交往中的男方消失長達6年嗎，她笑說：「如果我工作很忙的話，我希望對方不要太黏，一年一則簡訊可以，因為如果是一個事業心很重的人，我可能也很忙，沒時間談戀愛。」至於私底下，陳意涵則透露，老公許富翔的話每天都要聯絡一下，一句「晚安」、「我要睡了」就好。

在劇裡邱澤飾演的鄭義男，默默守護單戀多年夏芷（陳意涵飾），被問到在真實生活中有沒有過類似經驗？邱澤思考許久後才尷尬笑回「忘記了」，宥勝則笑說：「我會憋到最後都不告白，國中的時候單戀對方1、2年，最長紀錄至今都未告白。」而對於如此深情的男方，陳意涵反倒覺得壓力很大，她坦言：「不想要很膩，覺得有點距離滿好的，我自己有很多事情可以做，自己能找到很多樂趣。」媒體隨即打趣問「那妳怎麼會結婚？」陳意涵開玩笑的說：「因為懷孕…」惹得全場大笑。

此外，2月14日的西洋情人節才剛過，邱澤被問到怎麼度過，他表示因為恰逢大年初三，所以帶著媽媽騎著爸爸留下來、去年底才修好的偉士牌機車去一日旅行，「有一種變相團聚的感覺，爸爸不在了，這台機車是爸爸留的，看到修好的時候她嚇了一跳，我載媽媽去平溪、十分瀑布，去山上繞一圈帶她去吃早餐。」他還透露，這台偉士牌機車是他自己修好的，車牌還特別選了爸爸的生日。

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