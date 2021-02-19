網紅罔腰「無卵無子宮」貼超音波照宣布懷孕　婦科醫師發聲：祝福，但不要鬼扯

網紅「罔腰」2017年到泰國接受性別重置手術，返台後也將身分證性別欄換成女性，正式成為女人，更結交新男友，小倆口常在社群媒體上放閃，感情穩定。令人訝異的是，昨（18日）罔腰無預警在IG貼出超音波照，宣布懷孕，消息震驚網友，不禁好奇沒子宮的她，怎麼能夠受孕？對此，男友坦言是接受「人體測試」。

罔腰分享的照片中，她的肚皮明顯隆起，男友在身後甜蜜環抱，還有一張腹部超音波照，罔腰透露，這就是她最近不太跟朋友出門的原因，宣布準備閉關備孕，而男友也PO出超音波照，寫下：「終於到了可以公開的時間了！」並叮囑女友：「下班再陪妳回診嘿，妳就給我乖一點，待在家裡休養。」文字流露成為新手人父的喜悅。

不過大批網友不解，沒有子宮、卵子的罔腰如何順利懷孕？罔腰男友也做出回應，稱有位醫師在做醫學實驗，剛好接觸就決定做此人體測試，「這個研究沒有百分之百的成功，還是有風險的OK？只是腰想要嘗試看看！」並表示是用試管的方式，手術過程就是在肚子開很小的洞，把胚胎放入，強調小孩真的是他的，不過初期需常常回醫院做檢查。

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此外，針對手術的費用，男友說，因為是人體測試，不能公開，「只能說是天價。」喜訊一公布，多數網友獻上祝福，但也有不少酸民毒舌譏諷，罔腰看到後回嗆：「同樣都是人，沒有人要受委屈，不喜勿入，給點祝福不會少塊肉，但嘴巴放乾淨點，至少我不偷不搶！」

腹腔懷孕？人體試驗？？ 今天一早手機就開始叮叮咚咚的響

有同學開始問我這個 https://www.google.com.tw/amp/s/star.ettoday.net/amp/amp_news.php%3fnews_id=1921… 由蘇怡寧醫師愛碎念發佈於 2021年2月18日 星期四

然而關於罔腰及男友說法的源頭，並非來自正規醫學網站，亦未經其他專業醫學機構、醫師或專家證實，真實性仍有待商榷；知名婦產科醫師蘇怡寧也在粉專發文，對於罔腰懷孕一事持保留態度，「雖然我真的不知道到底花生（發生）啥事，但基於醫學常識，就一句話，我祝福你，但不要鬼扯。謝謝！」一席話耐人尋味。（編輯：楊穎軒）

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