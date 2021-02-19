終於有喜！41歲趙小僑宣布懷孕15周　人工、試管都失敗，求子路艱辛

41歲的趙小僑和大12歲男星劉亮佐結婚3年多，為了求子吃盡苦頭，也推掉了許多戲劇演出，卻一直沒有好消息，曾經做過2次試管失敗的她，上個月出席活動還表示，今年是給自己的「最後期限」，沒想到今（19）日她透過經紀人表示，現在已經懷孕約15周，讓粉絲相當驚喜。

趙小僑在臉書表示：「一年多做試管的過程，我身邊的人包括我老公斗哥以及最希望有弟弟妺妹的子銓，到最後都不忍心看我打那麼多針、吃那麼多藥、身體那麼不舒服，他們都希望我放棄，也一直告訴我已經有一個那麼棒的子銓了，其實也不需要再一個小寶寶，但是過了40歲的我越來越清楚自己生命中最重要的事，所以即便我有兩年為了調理身體不噴香水、不染頭髮、調整作息……，甚至刻意推掉我熱愛的戲劇演出，也不積極參與影視工作，但我還是沒有遺憾的努力到現在，我只能說這一路以來真的非常辛苦，也完全能體會非常多和我有一樣的狀況想要有寶寶的媽媽們的身心狀態。」

趙小僑也特別向一路上幫助她的親朋好友感謝，還透露這一年多的求子之路，她經歷了1次人工受孕，2次試管失敗才成功受孕，不過她也因此被封為「勇氣媽咪」，並希望每一位在求子路上的勇氣媽咪們，都能夠有最好的結果。

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