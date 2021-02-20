專訪／炎亞綸斜槓飲料店、乾麵副業　自曝過個年胖到70公斤

炎亞綸去年底加盟新東家後，睽違2年推出新專輯《摩登原始人》，正逢年節時期，他也寫春聯為新年的一年祈福、許下願望，而他寫下的春聯分別是「心寧神靜慶新年」、「一元復始好摩登」。

炎亞綸思考許久才下筆寫下春聯，他寫下「心寧神靜慶新年」、「一元復始好摩登」，偷偷的把專輯裡的歌曲名字《聊寧》、《摩登原始人》融進春聯中。談到平常過年都在做什麼，他笑說過年會陪爸媽回家，還會幫阿媽打掃院子，「不知道為什麼我就是很喜歡拿掃把。」

炎亞綸也分享，過年時跟一般人一樣，就是過著吃吃吃的生活，他笑說過年跟堂哥們在一起，就會吃掉很多盤肉，想起去年過年時，他自爆其實過完一個年他就胖了不少，到70公斤左右，還好之後靠著運動又瘦了回來。

如今不只是藝人，近來還斜槓飲料店、乾麵副業，被問到今年有什麼新年新希望，炎亞綸一開始表示沒有什麼特別的，認真思考過後才說道：「希望認真做的事情都有好的結果，包含當老闆，也想當一個喜歡交朋友、喜歡朋友的人。」原來他以前並不是那麼愛交朋友，過去總覺得宅在家也沒差，「以前在某個場合上遇到藝人，我可能就會自動閃開了，怕尷尬。」

而炎亞綸也為新的一年制定目標，他提到今年想要去所有的頒獎典禮上玩一下，「以前很害怕那些舞台，所以都沒有享受、珍惜，現在轉換了心境，想要去珍惜。」還想要在這一年寫出50首歌，拍1部戲、2部電影，推出新的專輯。

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