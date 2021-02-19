專訪／上節目玩遊戲被罵笨！郭靜坦承有走心　單身5年不急著戀愛

舞台劇《生命中最美好的5分鐘》由郭靜、楊奇煜（小煜）、蔡旻佑主演，這也是郭靜首次嘗試舞台劇，要邊唱邊跳邊念台詞，對她來說是一大挑戰。郭靜的最新專輯停留在2016年，在這期間讓不少粉絲以為她消失了，她解釋這幾年到大陸唱了許多電視主題曲，在台灣比較沒作品，但還是有些演出。為了宣傳新作品郭靜近期常出現各大綜藝節目，卻在玩遊戲時被趙正平罵笨，她也坦言自己真的有走心。

郭靜出道13年，耳熟能詳的歌曲太多，問到最想回到過去改變的5分鐘，她說《下一個天亮》這首歌曲，「讓很多人認識我，很多人聽到後得到一些力量」，可以的話，希望回去重新錄製，現在的她更知道如何詮釋。

彩排期間小煜身上還有別齣舞台劇進行著，加上老婆剛生產，首次和小煜合作的郭靜，問到兩人有什麼火花，她形容「這是他最忙碌的時候，來去一陣風」，不過小煜也會分享他演舞台劇的經驗談給她，讓郭靜不那麼緊張。

事實上，郭靜除了歌手身分，還有跨界主持，她坦言過去曾有過舞台劇的邀約，但剛好因為檔期的關係，也就沒有答應，她表示現在會接下舞台劇挑戰，自己也覺得時機差不多了，「是該嘗試了。」

近期郭靜發了2首新單曲，也有上綜藝節目宣傳，問到上節目玩遊戲會不會怕被網友罵，她表示這是她的弱點之一，她透露日前在節目中玩遊戲被趙正平罵笨，認了當下有走心。至於玩遊戲尺度多大，如絲襪套頭毀壞形象之類的？一旁的經紀人笑說：「若不做會被網友罵，她就會做。」

談到遭受網友批評，最讓郭靜印象深刻的是，某次她和徐佳瑩剛運動完自拍，頭上披著白色毛巾，卻被網友說：「怎麼那麼像鬼」，郭靜認為自己還有用濾鏡，且照片是經過自己審核，沒問題才敢上傳，怒回：「你才像鬼咧！」但後來她冷靜下來想，或許可以用更幽默的方式回應。

40歲的郭靜出道以來鮮少緋聞，時不時被問到感情，她表示自己目前跟3隻貓一起住，完全不會孤單，「不用擔心我！」問及朋友會不會介紹，她表示自己非常怕類似相親的場合，「我怕不能做自己」，談到對象條件，郭靜強調喜歡有幽默感的。

其實郭靜在28歲就想結婚生子，但一衝刺事業，就忙到了現在，單身至今5年，她也不急著終身大事，「到現在這年紀，體會到不用在什麼年紀一定要做什麼事，現在滿輕鬆快樂的。」

日前，郭靜被拍到現身整形外科，從出道以來整型傳聞始終跟著她，郭靜無奈表示，當下是手指開刀拉韌帶，非常痛。除此之外，常被網友討論女明星身材，郭靜笑說：「說胖我已經習慣」，但無法忍受家人或愛貓被批評，至於網友關心是否「進廠維修」，郭靜直呼：「都講了幾百年，我不就長這樣」，否認整形傳聞。

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