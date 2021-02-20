網紅罔腰聲稱「人體測試」懷孕　多位名醫駁：不可能，應該是假消息

知名變性網紅「罔腰」，在網路上高調公佈自己懷孕的喜訊，還附上醫院檢驗單跟超音波照片，引來大批網友熱議，不少網友質疑沒有子宮怎麼有辦法懷孕，但他卻強調，是「人體測試」，在腹部開小洞，用試管方式將胚胎放入。

還有網友酸說：「把胚胎放進腹腔內，是想吃了小孩嗎」，發文短短一天就引起各界熱議，有不少婦產科醫師都紛紛發聲，認為不可能懷孕，對此，高醫也澄清，表示雖然超音波照片確實是懷孕照，但不是高醫所做的。

北醫婦產科醫師王呈瑋也表示，這個案例還是需要科學實證，正常狀況下不太可能，因為罔腰是男生，就算胚胎在腹腔著床，沒有子宮也沒辦法生，而且曝光的超音波照片，也顯示裡面有子宮，應該不可能是他本人的超音波照，王呈瑋強調，目前男生變性如果想要產子，就是只能用他的DNA，到國外找代理孕母，台灣目前沒辦法。

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新光醫院婦產科醫師呂彥鋒也提到，如果是女變男，因為卵巢還在，是有可能懷孕的，但是男變女，因為沒有子宮卵巢，應該是假消息，且醫師提到，目前移植子宮懷孕都很罕見，台灣根本沒有案例。

呂彥鋒舉例，國際上曾有個案例，是子宮外孕到腹腔，但是女性個案，懷孕到34、35週後發現，最終有成功產子，但那是非常罕見的案例，現階段在台灣並沒有移植子宮的案例，雖然罔腰聲稱是參與人體測試，但醫師強調，相關測試都要通過人體試驗倫理委員會，目前像這樣的測試應該不容易通過，也沒有聽說有醫師在執行這樣的計畫。

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