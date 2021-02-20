愛女挨批「查無此人」不如陳昭榮女兒　焦恩俊截圖怒飆「不要打壓」

曾憑著電視劇《七俠五義》、《小李飛刀》等走紅的演員焦恩俊，近年雖然很少有作品推出，但他和前妻所生的愛女焦曼婷，倒是出來闖蕩演藝圈，但日前深夜，焦恩俊卻罕見在微博大發飆，原來他是很不爽自媒體，拿陳昭榮的女兒陳品如，來和焦曼婷相比。

焦恩俊在微博PO出一張截圖，截圖文章的標題為《同為星二代，焦恩俊女兒查無此人，陳昭榮女兒出道即女一》，這讓他發飆說：「請不要拿我朋友的女兒來打壓我的女兒，也不用來消費爺，各人頭頂一片天。」

恭喜品兒在喜歡的事情上有大的突破，我會收看的☺️ 再來查無此人這件事我也知道，但我也還在努力中，我會持續不間斷的繼續堅持我的熱愛 我們都是為了自己喜歡的事情而努力的人，只是不希望透過新聞讓家人難過，尤其是俊哥，他可是我的小迷弟呢😎 願我們都能順利築夢，願好。 由焦曼婷發佈於 2021年2月19日 星期五

焦恩俊還在留言中表示，自己一直告誡女兒，「不要想一步登天，腳踏實地努力，不管成功與否盡力而為，我也是基層做起，不丟人。」

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焦曼婷在2016年憑電影《大尾鱸鰻2》正式出道，2018年，主演網路電影《法醫秦明之車尾遊魂》，並曾以練習生的身分，參加女團節目《創造101》，也因為父親焦恩俊而廣受關注。

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