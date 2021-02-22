網路瘋傳與江宏傑婚變！福原愛甜蜜為老公慶生　發文放閃反擊謠言

日本「桌球天后」福原愛，2016年嫁給台灣桌球運動員江宏傑，婚後跟著老公搬到台灣，育有一子一女，兩人曾上大陸實境節目，甜蜜放閃羨煞旁人，但日前福原愛卻在日本節目透露想搬回日本的想法，網友還抓包女方已摘掉婚戒，導致微博出現「福原愛離婚」的消息，對此，福原愛也發文反擊婚變謠言了。

福原愛18日在日本節目《徹子的部屋》，透露老公忙於事業只有假日才會回家，而福原愛則是要經常台灣、日本兩邊跑，再加上小朋友即將上幼稚園，因此讓她考慮搬回日本長住，但這也令她與江宏傑的婚姻關係，引起外界議論。

So Red 隊長

生日快樂🎂🎈🎁

祝你每一集每一場都拿到獎牌 總決賽拿冠軍

#加油💪🏻

江宏傑 Chiang Hung-Chieh 由福原愛 Ai Fukuhara 發佈於 2021年2月21日 星期日

不過，福原愛22日凌晨在臉書發文：「So Red 隊長，生日快樂，祝你每一集每一場都拿到獎牌，總決賽拿冠軍，加油！」替老公江宏傑慶生，文末還不忘標註江宏傑的帳號，並上傳一張老公戴著棒球帽、口罩的仰拍照片，親自打破離婚的傳言。

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