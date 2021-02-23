高收視《順風婦產科》美月爆紅！9歲買房卻慘遭霸凌　為救星途接演三級片

韓劇《順風婦產科》曾風靡一時，1998年開播就創下25%高收視，其中金成恩在劇中飾演吳院長的外孫女朴美月，可愛、逗趣的模樣深植人心，爆紅後廣告邀約不斷，甚至在9歲就已經幫家裡買了房子，不過金成恩近日在節目上透露，其實自己有個不快樂的童年。

現年已經29歲（韓國年齡30歲）的金成恩在節目《明星紀錄 My Way》談及過去，她表示儘管享有知名度，卻沒有像其他小孩一樣單純的童年，也因在學校遭到同儕霸凌而罹患憂鬱症，甚至遠赴紐西蘭求學只為脫離陰霾。

金成恩直到成年才回到演藝圈發展，不過星途卻不順遂，為了讓自己擺脫美月的形象，金成恩花大錢整形來改頭換面、重建自信，更勇敢接演三級片，但換來的卻是觀眾的錯愕與責罵，童星墮落、崩壞等負面評論接踵而來。儘管收入、知名度不如以往，但金成恩仍努力在螢光幕前展現最好的自己，近年除了踏入直播界外，也開始經營Youtube頻道。（編輯：侯家瑜）

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