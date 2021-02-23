韓星再爆霸凌風波？泫雅遭控賞巴掌、氣質學霸逼吃防腐劑

南韓演藝圈近日掀起霸凌風暴，繼《驅魔麵館》趙炳圭、《梨泰院Class》金東希、女團(G)I-DLE穗珍、前女團I.O.I金素慧、男團SEVENTEEN珉奎、演員朴慧秀接連被同學點名霸凌，甚至有逼吃防腐劑行為，今（23日）泫雅也傳是加害者之一，趙炳圭、泫雅已在IG回應，否認不實指控。

趙炳圭已多次被同學抖出霸凌行為，除了會用BB槍掃射、拿麥克風施暴、人生攻擊，還被指控有呼麻經歷。他公司否認不實謠言，會採取法律途徑應對，趙炳圭則在IG寫下長文，表示「非常委屈」，原本決定對惡意爆料者從寬處理，但謠言越爆越誇張，讓他懷疑起26年來的人生及幻滅，他將與公司全面調查，要粉絲靜待結果。

金東希憑著《天空之城》、《梨泰院Class》等劇爆紅，未料也被抖出是校園霸凌者之一，是學校出了名的暴力分子，連殘疾人士也不放過，他公司「npio娛樂」對此表示，他們已向學校確認過，謠言並非事實，將對惡意爆料者提告。

夯團SEVENTEEN珉奎也被爆出小學、國中會言語霸凌、毆打及勒索同學，出道後言行變本加厲，同樣遭到公司否認；前I.O.I金素慧與(G)I-DLE穗珍也是校園霸凌者，前者會毆打同學，後者在校不但會抽菸、對同學罵髒話與勒索，還霸凌過童星出身的徐信愛，2家公司皆否認謠言。

演員朴慧秀出演過《龍八夷》、《師任堂，光的日記》、《菜英文沒在怕》等影視作品，也是出了名的學霸，氣質長相出眾，近期頗有人氣，結果也遭爆是校園霸凌者之一，在學校會亂剪同學頭髮、逼吃防腐劑，還會施暴賞耳光，與形象大反差，不少受害者湧入她IG要求面對，朴慧秀公司則表示，已網路蒐證並進行真偽調查，將會對惡意爆料者採法律應對。

一連風波未止，今早泫雅也被牽扯其中，有網友稱是她的小學同學，在論壇指控被泫雅賞巴掌，泫雅立即發文否認謠言，表示出道至今14年，會被喜歡，也會被過度關注與討厭，而小學正是自己遺憾的歲月，因為當時下課只顧著趕公車去公司練習，生活忙碌根本沒空也不可能打人，文末祝福爆料者幸福，否認謠言。

網友對於突如其來的一連串韓星校園霸凌事件，認為應是與近期入口網站Naver將於三月廢除關鍵字熱搜、排行有關，因廢除後難操作新聞、輿論，所以受害者才會選在此時爆出；也有人認為，熱門社群CYworld（類似無名小站）將於5月重啟，網站的3000多萬用戶資料也都會「復原」，屆時恐怕會流出不少名人黑歷史。

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