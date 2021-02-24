曝光玄彬、孫藝真秘戀！D社再爆天王GD熱戀師妹Jennie

▲GD（左圖）被爆熱戀Jennie。（圖／翻攝自GD IG@xxxibgdrgn、Jennie IG@jennierubyjane）

南韓第一狗仔《Dispatch》（D社）繼元旦爆出玄彬、孫藝珍祕戀後，今（24日）再度公開另一對大咖情侶的約會照，就是天王GD（權志龍）與師妹團BLACKPINK成員Jennie，消息震撼娛樂圈！

在 Instagram 查看這則貼文 디스패치 인스타그램（@koreadispatch）分享的貼文

據D社報導，同屬YG娛樂的GD和Jennie已交往1年，儘管工作忙碌都會抽空約會，地點則是各自家中，而為讓女方自由進出自己的高級別墅，GD還幫Jennie登記出入證明，讓她可以搭乘住戶電梯，進到家裡享受2人世界。

在 Instagram 查看這則貼文 권지용(權志龍)（@xxxibgdrgn）分享的貼文

此外，報導指出，Jennie即便在忙BLACKPINK的活動，工作一結束就會直奔GD家，至於被拍的日期為上月31日，狗仔直擊Jennie從GD家離開，準備前往工作地點，之後男生又被目擊載女生回家。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文

對於GD、Jennie戀情真假，YG回應：「這屬於藝人的私生活，公司難以確認，請大家見諒。」沒正面承認亦未否認，給外界諸多想像空間。（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載