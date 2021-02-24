「有爸爸在很尷尬」42年講不到10句話　男星收父禮淚灑攝影棚

46歲李明川和父親疏離，很多人以為他沒有爸爸，他在《請問你是哪裡人》提及，因為爸爸長年在外做生意，在家中其實很少跟他互動，甚至自己42歲以前跟爸爸講過的話，加起來不到10句，讓大家聽了好震驚。

李明川說，這幾年爸媽退休了，終於比較有時間跟他們見面聊天，有次他帶爸媽出門吃飯，看到爸爸拿著按摩器在弄，怕爸爸會覺得自己被晾在一旁，出於關心問了幾句，爸爸說是去旅遊時買的，還很認真地介紹多好用，李明川說當時只是為了「應付」，所以就拿來用了2下。

幾個禮拜後，李明川回家吃飯時就說自己最近都睡不好，爸爸當下就要把按摩器送他，由於從小到大的陌生感，讓李明川心想才不要用爸爸用過的，所以就婉拒了。後來再隔1個禮拜吃飯，爸爸就拿出1個全新的按摩器要給李明川，還說：「因為你不想用我用過的。」李明川憶起這句話，當場哽咽說不下去，快5分鐘說不出話來。好在因為這件事，讓李明川跟爸爸的感情重新連結起來。

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