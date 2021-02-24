長子Max高度敏感惹老公Tony失控！隋棠曝光「父子和解影片」溫馨惹淚

隋棠常在社群平台分享養兒心得，今（24日）凌晨她發長文透露，大兒子Max其實是高度敏感的孩子，情緒反應都比較強烈，以至老公Tony很容易失去理智和耐心，而在求助擅長心靈教育的母親賴佩霞後，父子關係才獲得改善。隋棠也曝光一段Tony與Max和解的影片，吸引逾14萬人點讚、8千多次分享。

所謂高度敏感的孩子，隋棠解釋：「他們的情緒都比較強烈，無論是開心、沮喪、愛還是憤怒，尤其如果我們不小心忽略了他在意的地方，他會非常生氣，或是當他無法做到他對自己的期望，就會出現很大的挫敗感。」正因為如此，夫妻倆花很多時間、心力摸索，但仍不免情緒失控，用更強烈的負面情緒去壓制孩子。

隋棠表示，面對情緒起伏大的Max，Tony一開始會臉黑，然後丟下一句：「我無法忍受他了，交給妳好嗎？」接著轉身離開僵持不下的現場，把自己埋進工作堆裡，後來他向媽媽賴佩霞諮詢，一段時間過去，Tony對Max不再失去耐心，反而平穩、溫柔地陪兒子一起去瞭解和感受那些情緒，「就是那麼單純的⋯⋯陪著他一起承受。」

現在面對Max大爆炸的時刻，隋棠形容老公「能抱著兒子30、40分鐘，過程中被掙脫，被不小心頭槌，被嫌棄，被發怒…等等的一切，好像都不再困擾他，好像，他就是全然的、真正的接納了Max」，這讓隋棠肩頭上的壓力頓時消了一大半。（編輯：楊穎軒）

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