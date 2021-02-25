小禎曝女兒Emma在校受委屈！害怕「講了被霸凌更慘」

小禎、羅時豐昨（24）日出席《今晚開讚吧》記者會，節目結合時事話題討論，近期台灣、南韓演藝圈接連傳出校園霸凌事件，小禎透露女兒Emma之前轉學時有過類似的言語霸凌，她非常感謝女兒願意說出來，身為家長的小禎也到校開會協調。

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小禎說Emma轉學後遇到言語霸凌，「我就鼓勵她：『謝謝妳告訴我，妳告訴我是對的。』我有去跟學校班導反應，還去學校開會，當然還是要跟她說：『我不是24小時在妳身邊，所以妳一定要勇敢站起來，要去跟老師說。』」但Emma說有個同學講了被霸凌更慘，小禎認為：「妳講不講都被霸凌，那妳當然是要反應啊！」不能碰到問題就轉學。

有3個兒子的羅時豐則說，兒子身材都很壯碩，沒聽過類似事件，只是有次老婆轉述校方打來的電話讓他很生氣，因為兒子和幾個同學為了慶生，把壽星綁在柱子上砸刮鬍泡，雖然壽星本人也在狀況內，仍被一旁住戶看到告知學校，最後每個人都被記1支大過。羅時豐說：「雖然學校認為這有損校譽，但就學生角度來看他們是在玩而已、不是霸凌，但真的也是很難拿捏。」

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