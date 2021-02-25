《璀璨帝國》貌美「丹寧千金」身價破56億！兒子百日宴向富豪男友求婚

Netflix真人秀《璀璨帝國 Bling Empire》近來在網路上掀起熱潮，集結了各個財力非凡的名人，被封為真人版「瘋狂亞洲富豪」，其中出身自「丹寧豪門」的小公主雪莉與男友皆是富二代，驚人、雄厚的財力令人稱羨。

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雪莉的家族是丹寧布王國，身價高達56億台幣，曾憑著出眾的外貌，和經紀公司簽約，以偶像歌手身分在日本出道，不過礙於較保守、傳統的母親，雪莉就離開日本回到美國生活。

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年約30歲的雪莉相較於其他貴婦，有一張青春可愛的臉蛋，讓她在節目上更顯亮眼，身上各式的名牌、妝容也完全不失貴氣，值得注意的是，雪莉與台灣名媛孫瑩瑩也有私交，2人不時會出現在同個派對、宴會上，一起享受奢豪生活。

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雪莉交往4年的男友傑西是一位家族經營家具設計的富豪，2人皆來自富二代，還育有一對兒女，儘管小倆口沒有結婚，但她在兒子的百日宴時主動向男友求婚，勇敢、浪漫的舉止驚豔許多觀眾。（編輯：侯家瑜）

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