不畏疫情也要「愛你愛你」！盤點2020祕戀後閃婚的藝人

2020意味著「愛你愛你」，無論是愛情長跑、模範情侶或是剛熱戀，演藝圈許多人紛紛趕上這一年與另一半許下終生，甜蜜的氣息閃瞎眾人，不過有些從沒公開過、甚至從未爆出緋聞的藝人，也在2020年投下閃婚震撼彈，讓粉絲們又驚又喜。

潘瑋柏

出道多年的潘瑋柏去年7月無預警透過社群平台發文，宣布與空姐女友Luna結婚的消息，還曬出一家人的甜蜜出遊照，幸福寫下：「是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」突如其來的喜訊嚇壞粉絲，就連好友周杰倫、鄧紫棋也相當驚訝。

畢書盡

畢書盡在揮別交往多年的舊愛Jessie後，去年情人節宣布閃婚，對方是一位透過共同朋友認識，交往不到1年的圈外女友，畢書盡除了在事業上有一番成績之外，老婆也做人成功，終於升格當爸的他，不時會在社群平台上曬出愛女，臉上的喜悅實在藏不住。

曾之喬

曾之喬去年小年夜突然發出結婚喜訊，決定和同為藝人的辰亦儒攜手共度餘生，PO出合照感性寫下：「人生進入下一個階段了，我們結婚了，2020新的一年責任會更重。」事實上，因戲結識的2人情纏超過10年，中間曾因工作忙碌而短暫分開，經過討論後決定復合。

簡廷芮

在演藝圈幾乎零緋聞的「最正校花」簡廷芮趕在去年10月宣布結婚，甜蜜寫下：「你總說在這動盪不安的2020，我們發生最好的事情就是意外的從朋友變成情人，接著決定一起攜手走向人生的下個階段。」沒多久後也曬出超音波照透露懷孕喜訊，坦言與老公一開始得知消息時，心情是驚嚇多過驚喜。（編輯：侯家瑜）

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