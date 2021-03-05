專訪／廚師奶爸蔣偉文「務實寵妻」　恩愛10年「從不喊離婚」

「廚神奶爸」蔣偉文食譜書即將邁入第7本，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，甜蜜分享家中三餐由他掌廚，「廚房裡只需有一個廚師，我把老婆訓練成美食家就好」，事實上和蔣偉文結婚10年的Lisa從前是調酒師，吃的蔣偉文管，喝的就老婆負責，蔣偉文對Lisa招牌調酒Mojito讚不絕口，餐後來杯酒也成為夫妻在廚房的情趣。

蔣偉文結婚10年，從浪漫雙魚座男人，變成「最近送禮幾乎記不得是什麼時候」的務實老公，有次老婆抱怨他不再花心思，蔣偉文反而告訴對方：「我其實是被妳磨成這樣子的，因為妳，我對那些不切實際的東西慢慢屏除掉了。」從太太身上，他學到與其亂給驚喜，更該先做好功課投其所好，比方說帶太太去吃爆紅的排隊名店，不如為她買一份她愛吃的起司鬆餅。

蔣偉文和老婆價值觀的差異來自教育觀念，他是貓爸，太太是虎媽，說好給小孩看20分鐘卡通就是20分鐘，時間到了就關電視，沒有一絲通融空間，兩人會為此爭執，最長紀錄是冷戰5天，靠聊小孩事情重啟話匣子，蔣偉文說夫妻絕不把「離婚」2字說出口，「以前在一起的時候，不管你剛剛說了什麼對的話，誰先說分手就會變成錯在誰身上，後來變成結婚也不可能會說這件事」，如何維持這麼長久的婚姻？蔣偉文說：「盡量去看對方優點，Lisa的優點是對自己品味有獨特見解，雖然她這個品味有時候讓我覺得很受限、很嚴格，但是真正有品味的人都是這樣的人，你不能一邊欣賞她這麼有品味，一邊又抱怨她讓你感覺太拘謹，必須要真正去擁抱這個你欣賞的個性。」

兩人育有7歲兒子Jackson、5歲兒子Didi，蔣偉文笑說小兒子心思敏感，有次太太吃味說Didi比較愛爸爸，夫妻倆進門他都先抱蔣偉文，Didi接下來1個月都特地繞過蔣偉文，先去抱媽媽，結果Lisa有次不小心又提Didi比較愛爸爸，讓Didi認真生氣，不滿媽媽無視他這一個月的努力。兩個寶貝兒子是蔣偉文插畫的靈感來源，趣味的親子互動常常引起網友共鳴，他說：「其他父母會把他們小孩說了什麼講給我聽，變成我將來插畫的素材，我希望把Jackson、Didi兄弟倆，畫成許多小朋友的故事，變成父母們的回憶。」

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