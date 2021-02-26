前男友鳳梨衰捲罔腰懷孕風波　「叔鼠」直播開罵「搞笑口音」爆紅圈粉

跨性別網紅罔腰的懷孕疑雲持續延燒，前男友鳳梨（吳泓逸）無故捲入風波，成為媒體、網友們的追問對象，日前也開直播回應事件，搞笑、獨特的口音讓他瞬間爆紅，粉絲人數逐漸攀升，甚至還有阿姨認為鳳梨非常可愛，想要把女兒介紹給他。

鳳梨透露自己收到一位網友的私訊，上頭寫著：「叔鼠，你有沒有女朋友？阿姨我有一個女兒今年26歲，介紹給你好不好？你好可愛喔！來當我家女婿好不好？」鳳梨看到後則是相當無言。此外，也有許多人拍攝影片模仿鳳梨，更有人直接搭上熱潮創作鳳梨語錄的貼圖，讓他相當傻眼，鳳梨則透過限時動態澄清：「那個Line貼圖不是我出的，不要誤會」。

鳳梨IG的私訊量直接爆炸，他也發文笑說：「到底是怎麼生出這些怪問題？真的是每天都來一發餒，我為什麼以前自己都不知道，我是不是該徵一組後製團隊？」雖然鳳梨被罔腰懷孕事件燒到颱風尾，沒想到也因禍得福，暴怒直播讓他成為媒體關注的對象，同時圈了不少粉絲，就連羅志祥、孫生和楊皓如等人也在社群平台上討論，看來不管罔腰自爆懷孕的目的是否為了炒新聞，前男友鳳梨已無意間成為當紅人物。（編輯：侯家瑜）

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