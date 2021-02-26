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辛龍現身吳宗憲節目！觀眾感動留言鼓勵　中天證實為去年錄製存檔

文 : NOWnews今日新聞

49歲辛龍去年3月痛失老婆劉真，如今愛妻逝世將滿1年，他仍埋首悲傷無法走出，不過昨（25日）播出、由吳宗憲和女兒Sandy主持的《小明星大跟班》節目，特別來賓竟驚見辛龍，有網友看到後情緒振奮，樂見他又恢復昔日搞笑咖的模樣。

辛龍現身吳宗憲節目！感動觀眾留言鼓勵　中天證實為去年錄製存檔
▲劉真（左圖）的離開讓辛龍深受打擊。（圖／容易文創提供、記者林柏年攝）

辛龍參加的單元為「小大新住民才藝大賽」，他和名嘴許常德擔任評審，期間和憲哥互丟笑哏，不僅摘下墨鏡模仿鰻魚，還瞎用泰文、柬埔寨、愛斯基摩語唱歌，無包袱地耍寶，逗得現場所有人哄堂大笑，有時則秉持音樂專業點評參賽者。

許多網友看到影片紛紛留言：「辛龍讚讚！終於出來了，加油繼續走下去」、「好開心看到辛隆（龍）哥出來上節目了，你又恢復之前的幽默搞笑咖，生活要快樂的過，每天都是好日子，加油」、「辛龍加油。看見你口條很好，又搞笑。好好把歡樂帶給大家。謝謝」、「辛龍加油！劉真老師也希望你開心！」

辛龍現身吳宗憲節目！感動觀眾留言鼓勵　中天證實為去年錄製存檔

辛龍現身吳宗憲節目！感動觀眾留言鼓勵　中天證實為去年錄製存檔
▲辛龍當時錄製節目時，搞笑模仿又開口唱歌。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

然而，有幾名網友揭露真相，「聽說這是去年年初錄的，一直壓檔壓到現在才播」、「這集ptt說是去年1月5日錄影存檔的，不然以辛龍現在這種狀態還笑得出來，但是存檔也壓太久了」，猜測應該是劉真發生噩耗，為尊重辛龍才延到現在播出的存檔。

對於去年1月5日錄製的內容，為何拖到現在才播出？中天電視回應《NOWnews今日新聞》：「因應排播策略，以及後續碰上劉真的事情，所以公司這邊才會一直把存檔壓著。」（編輯：楊穎軒）

辛龍現身吳宗憲節目！感動觀眾留言鼓勵　中天證實為去年錄製存檔
▲觀眾看見辛龍又現身節目，紛紛留言為他鼓勵打氣。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）

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Tags : 吳宗憲感動觀眾留言鼓勵節目辛龍

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