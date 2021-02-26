婚後與老婆感情超好！品冠曝「經營婚姻之道」：不帶兒子約會營造儀式感

品冠日前在台北舉辦「愛你一起」粉絲見面會， 與歌迷相見歡，也同時提早度過生日。近來忙著準備線上演唱會的他，提到之後才會與老婆慶祝情人節與生日，他也趁勢分享經營婚姻之道，透露「儀式感不能少」。

2月26日正好是品冠的生日，他在活動上許下生日願望：「因為疫情影響很多人，包括我自己的工作與生活，希望2021疫情過去，牛年會更好，第二個願望也期許大家身體健康，我今年也有很多活動，請大家保持健康來參與我的活動。」

此外，品冠笑說老婆的生日是在3月2日，情人節、跨年加上自己的生日，通通擠在一起，原本要一一慶祝，但是為了即將到來的線上演唱會，需要閉關，所以等到3月才會補跟老婆過情人節，品冠強調：「不帶小孩去。」為的就是充分享受兩人時光。

品冠與老婆結婚多年感情依舊如膠似漆，被問到經營婚姻的方法，他透露儀式感很重要，婚後兩人的甜蜜互動是必須的，「有時候也會為了出去吃飯穿西裝打扮，有時候也會買一束花送老婆。」至於好友梁靜茹今天宣布與藝術總裁林達光分手，對此，品冠僅表示不清楚，但提到梁靜茹在去年底舉辦演唱會時，他有特別傳訊息稱讚她唱得很好，很有感情。

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