有夠狂！揭開6位《璀璨帝國》女富豪奢華日常　堪稱真人版《瘋狂亞洲富豪》

2018 年上映的《瘋狂亞洲富豪》引起全球熱烈討論，如果妳認為那般浮誇豪奢的生活只屬電影劇情，那真的大錯特錯！近日於 Netflix 開播的真人秀《璀璨帝國》（Bling Empire）在台灣排行榜上居高不下，秀中展演了洛杉磯比佛利山莊（Beverly Hills）的富豪亞洲人所過的奢靡生活，豪華派對是日常、出國只坐私人飛機，主角們坐擁的財產可能三輩子都花不完！《璀璨帝國》中主角們性格各異，彼此之間的相處與摩擦也成了劇集一大看點，這就來認識 6 位女主角吧！

Christine Chiu

Christine 可說是《璀璨帝國》中最受矚目的角色，在網路上討論度高、爭議也大，23 歲就嫁給老公 Gabriel，並在比佛利山莊開設整形診所，兩人的客戶非富即貴，其中不乏好萊塢明星和政商名流，Christine 更在節目中透露自己曾到白金漢宮與英國皇室用膳，旁邊坐的就是王儲查爾斯王子（Prince Charles），廣大人脈可見一斑！

說到 Christine 就不得不提她丈夫 Gabriel 的背景，Christine 表示老公是宋代王朝第 24 代嫡系傳人，若是帝制仍存，Gabriel 就是皇位繼承人，而兩人的兒子就是太子，而 Christine 相當熱衷於中國文化，在《璀璨帝國》第一集中，就動用關係封下羅迪歐大道舉辦新年派對，現場的裝飾、食物都豪華得令人倒吸三口氣！

Anna Shay

軍火商二代、現年 60 歲的 Anna 可以說是《璀璨帝國》最霸氣的主角，她和 Christine 的較勁也是劇中的一大看點，但網友似乎都一面倒地認為 Anna 才是比佛利山莊真正的女王，Christine 的各種小動作，反而顯得自己格局太小。

據說 Anna 雖是比佛利山莊赫赫有名的富豪，但平時作風十分低調，《璀璨帝國》中的主角也說她十分神秘、來無影去無蹤，但這抹神秘色彩也讓她更加迷人。

Kelly Mi Li

Kelly 可以說是劇中最「接地氣」的女主角，曾在青春年華走入婚姻，而後發現枕邊人竟是震驚全美的詐欺犯，在老公被判刑後，兩人於 2015 年結束夫妻關係，並賠償了政府數目極為驚人的鉅款。

離婚後，Kelly 開始了自己的事業，也在感情生活中載浮載沉，劇中她與男友 Andrew 的「虐戀」實在讓人看了心有戚戚焉，令人無奈卻又捨不得結束的感情，也許是我們和富豪間最大的共通點了吧？

Kim Lee

初見 Kim，也許你也會覺得有種看見凱莉珍娜（Kylie Jenner）的即視感，深邃五官加上前凸後翹的身材，讓 Kim 每每出現就讓人轉移不了目光。Kim 不只顏值在線，更是個才華洋溢的知名女 DJ，劇中另一位主角 Kane 也透露，Kim 在萬人舞台表演已是家常便飯，說她是「亞洲凱文哈里斯（Calvin Harris）」也不為過！

除此之外，Kim 和媽媽的相處模式，也為《璀璨帝國》注入了點溫馨氣息，兩人親如姐妹，媽媽開明的個性也讓 Kim 直言她不是普通的「亞洲媽媽」，總是為女兒挑戰袍、拍美照，是集閨蜜、造型師、攝影師於一身的 Super Mom！

Jaime Xie

父親是科技業巨擘的 Jaime 從小就過著優渥生活，是標準的千金名媛，生著一張高級臉的她對時尚充滿熱忱，對服飾穿搭也頗有想法，時常在 IG 上分享大片感十足的質感美照。

現職為時尚 KOL 的她，其實曾夢想成為馬術選手，更曾在節目中透露，家中曾想買下一座馬廄，但沒買成後來便被伊芙賈伯斯（Eve Jobs）給買走了！雖然這段話只是 Jaime 在午餐時茶餘飯後的話題，但隨口將賈伯斯的女兒像是好友般掛在嘴邊，可見這女孩實在是來頭不小！

Cherie Chan

Cherie 在劇中最大的記憶點，大概就是「愛用誇張的美顏濾鏡」，在第二集開頭就被另一位女角 Kane 調侃了一番，不過《璀璨帝國》畫面中未套上濾鏡的她，其實是個五官標緻的美人胚子！

Cherie 的爺爺是丹寧界的重量級人物，男友 Jessey 則是美國傢俱設計公司小開，雖然出場時間相對較少，但財力可沒輸！看著螢幕上身材纖細勻稱的她，實在很難想像她已是兩個孩子的媽，也時常在 IG 上分享美滿的家庭生活。

編輯整理：龐惠君

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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