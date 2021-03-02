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韓流天王Rain曬愛妻豪宅！公開與老婆金泰希戀愛史、開箱夫妻專屬健身房

韓流天王Rain曬愛妻豪宅！公開與老婆金泰希戀愛史、開箱夫妻專屬健身房▲Rain（左）首公開自家豪宅一小角，裡頭擺滿與金泰希的獎杯。（圖／Rain IG、翻攝MBCentertainment YouTube）
文 : NOWnews陳雅蘭

韓流天王Rain（鄭智薰）近期「改性」，鮮少透露家庭生活的他，不但大方公開與老婆金泰希的戀愛史，日前在節目《全知干預視角》中，曬出與太太的愛巢，一樓為夫妻倆專屬健身房，隔間更擺滿他們過往得到的獎杯，羨煞旁人。

韓流天王Rain曬愛妻豪宅！公開與老婆金泰希戀愛史、開箱夫妻專屬健身房
▲Rain大方在節目中曬出與太太金泰希的愛巢。（圖／翻攝MBCentertainment YouTube）

Rain熱愛運動，即使38歲、是2個女兒的爸，身材仍保養得宜。他在節目中首公開愛巢，透露一樓是健身房，除了有沙發、液晶電視，周邊與隔間都擺滿2人的專屬健身器材，身為公眾人物的夫妻檔，維持身材毫不馬虎。

逗趣的是，在他們的健身房隔間內，獨留一處擺放2人過往的「戰績」作為裝飾，琳瑯滿目的獎杯，韓流地位可見一斑。

韓流天王Rain曬愛妻豪宅！公開與老婆金泰希戀愛史、開箱夫妻專屬健身房
▲▼Rain公開與老婆的健身房。（圖／翻攝MBCentertainment YouTube）

韓流天王Rain曬愛妻豪宅！公開與老婆金泰希戀愛史、開箱夫妻專屬健身房

Rain與金泰希是藝人，也是出名的富豪，2人總房產超過800億韓元（約台幣21億元），各自在江南區皆有房產，房價上看台幣15億，大部分都出租給酒店、美容院等店家，除了演藝事業，更斜槓包租公、包租婆。他們去年因疫情關係，出租企業受影響，為了體恤房客將房租減半，減輕各商家負擔，獲得「善良房東」美譽。

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Tags : Rain鄭智薰夫妻專屬健身房專屬健身房戀愛豪宅金泰希