《花漾女子》：我被侵犯，為什麼沒人願意相信我

＊稍有劇透，介意請斟酌閱讀

近年好萊塢 #MeToo 運動延燒全球，讓我們清楚見到性別教育的重要性，以及身為一名「女性」在日常必須面對的萬般難堪處境，以及必須強逼自己照單全收的窘迫。

一旦發生和名人政要有關的性騷事件，爬梳網友留言，我就已經見到不少光怪陸離的現象。

我見到有人以一種諄諄教誨姿態，希望後輩們將他人對自己的身體、語言冒犯全部視為「成長養分」，盡量用虛與委蛇的文弱姿態取代出聲反擊和用力抗爭。

我見到有人則聲稱，一個女人如果穿著性感、平常都在大方談性，那麼就別怪被侵犯的時候不被外界相信。

我還見到有女性不當一回事地笑說，好險好險，這種事情沒有發生在我身上，我長這樣誰要騷擾我？我在想，能說出這種話的女人們或許從未思考，此般論調帶有默許「長得比較性感（漂亮）就可以被騷擾」的價值觀。

見到這些人大書特書如此不合時宜的論點，恍惚以為自己穿越回到女德班。

無獨有偶，好萊塢最近一部電影《花漾女子》就是在探討類似概念，同樣是關於「被害者聲稱自己遭遇騷擾，卻不被外界接住」的故事，然而戲如人生，電影劇情和 #MeToo 風暴一樣，殘酷且血淋淋。

電影《花漾女子》榮獲金球獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角和最佳劇本等四項大獎，開宗明義就是一個復仇故事，故事講述女主角「凱西」從小到大一起玩樂的閨密「妮娜」，某次因喝醉酒遭到學校男同學侵犯，事後妮娜斷片不記得、無法即時蒐集到證據，但她依舊選擇勇敢抗爭。

只不過，妮娜的經歷非但沒有被外界接住，反被同學訕笑、校方揣測、律師威脅，最終不堪屈辱自殺。為幫好友妮娜報仇，女主角凱西遂展開她的復仇大計，初衷即是希望該起事件的「每個加害者們」都能清楚意識到他們的錯誤。

觀眾將從女主角凱西的視角出發，步步揭開一名女性遭受性暴力時會面臨到的各種壓力，舉凡男方加害者逃避面對、找一堆藉口就是不道歉，陌生人隨意檢討被害者的風氣，還有最根本的「好女孩與壞女孩」二元對立，層層堆疊出父權社會的完整樣貌。

我喜歡電影透過凱西的復仇路線，讓我們有機會看到每個加害者的「解釋」。

沒有同理心的高中校花，直言妮娜自己選擇在派對上喝醉，就不要怪別的男人把她「撿屍」。

女校長為了學校名譽選擇不聲張，用一句「無罪推定」要求妮娜息事寧人，反指妮娜方「隨意指控男同學，男生的前程就被毀了」，絲毫沒想過身心受創的妮娜，難道她的人生就沒有「被毀」嗎？

另外，加害者律師為營造妮娜的「壞女孩」形象，拚命搜集女方平常穿很辣、喜歡喝酒的種種訊息和照片，竭盡所能向法官洗腦妮娜「疑似行為不檢」，以理性姿態污衊妮娜和男同學僅是兩情相悅，讓妮娜受到二次傷害。

從每個「隱形加害者」的立場裡，觀眾會清楚發現許多父權遺毒早已經深深刻進每個人的腦海，連他們都沒有意識到盲點：一個女性喝醉酒、穿著很辣、性格反叛，並不代表她的身體就可以肆意被他人侵犯。

瀏覽國外影評，很多影評人對於《花漾女子》的結局感到驚呆，認為這種結局超乎預期、令人不可思議。可事實上，拉到現實生活來看，這種結局很常見的，光看 #MeToo 運動中受害女性們所遭受到的對待就可略知一二。

當然，我很渴望藉由《花漾少女》的上映，讓越來越多人意識到這種「荒唐結局」應該被打破，不然接下來遭遇到這種事情的，很可能就是你的女兒，你的兒子，或者是你自己。

有些人就是不明白，現在是 2021 年水瓶時代，與其教導女性要懂得一笑而過、做個縱容加害者的大器之人，我們反而更需要推廣的是：如何讓其他人懂得尊重另外一個人的身體自主權，做一個不輕易冒犯別人、尊重他人個體界線的現代智人。

一昧要求受害者將「被侵犯」視為成長養分，這種天寶年間的陳舊觀念應該被打倒，現今重點應該要「顛倒」過來：真正需要「成長」的從來就不是受害者，而是毫無病識感的加害者，他們的大腦應該汰舊換新，徹底明白何謂「尊重」二字。

當一個人明顯感到到自己身體、心靈被冒犯時，選擇勇敢說出他的經驗和感受，其他人本來就是要抱持理解態度去接收；另一位被指控的人，他也必須明白自己沒有拿捏好對方界線這件事，大方向當事者坦然道歉即可。

畢竟不分男女，我們一定都有過不曉得朋友底線的時候，無論身體還是心理。

我想到自己曾經和一位男生好友含蓄提過，為什麼他老是對我講黃色笑話？該名男生好友立刻反應過來，當場向我道歉，表示自己是開玩笑，他對每個要好的朋友都是這樣，如果我真心感到不舒服，他向我誠摯地說對不起。

正因感受到朋友的誠懇與歉意，我和他至今仍是好友。

我想說的是：撇開性暴力來論，關於界線上的冒犯，有時候一句道歉，不代表非得與「犯罪」畫上等號，而是你清楚知道「對方的界線」在哪裡。

回到《花漾女子》的女主角凱西，觀眾看到後來就會發覺，她最渴望的從來就不是法律制裁，而是每個加害者能夠找回病識感、願意對已逝閨密妮娜發自內心地說一句「對不起」。

飾演女主角的演員凱莉墨里根受訪時說，《花漾女子》的主題就是討論現實環境對於女性種種不合理的期待與規範。是呀，舊時代可以拿女性身體當作嘲弄話題，不代表新時代就可以；舊時代可以不經過他人同意就隨意觸碰女性，不代表新時代就應該。

當你沒有尊重對方的界線，難道不該和對方說一句道歉嗎？

精彩花絮 : 故事篇:

電影小檔案

片名：《花漾女子》

口碑場日期：2021/03/05 ~03/07

上映日期：2021/03/12

發行公司：環球影業

獎項：榮獲金球獎四項大獎提名

戲劇類最佳影片

最佳導演 – #艾莫芮德芬諾

戲劇類最佳女主角 – #凱莉墨里根

最佳劇本