7天募資飆破3千萬！理科太太賣維他命　「1瓶抵12瓶」被質疑誇大

網紅理科太太日前開發的維他命，宣稱可增強體力、幫助入眠，表示「1瓶抵12瓶」，日前透過募資平台開放訂購，金額短短7天就超過3000萬，引來食藥署關切，表示會請衛生局調查；理科太太也對此在臉書回應。

理科太太和專家團隊共同研發維他命，宣稱可增強體力、提高工作效率、精神變好、幫助入眠、思緒靈敏，將所有營養濃縮成一粒膠囊，表示「1瓶抵12瓶」，說法引發熱議，同時被醫師質疑，覺得產品廣告不實與誇大，食藥署初步認定無違法，但會再請衛生局調查，是否開罰要調查後才能確定。

理科太太稍早於臉書發文，表示：「今天終於聽到滿多人來問我，嗨你今天過得好嗎？我想說：謝謝大家的討論，我過得滿好。」並說：「以傳遞科學知識為初衷的我，能藉由太空人維他命，引起專家甚至跨領域的討論，增進大家對於營養知識的關心，對我來說，是一件很美好的事。」

對於各方專家提出的疑問，理科太太則解釋：「太空人維他命跟大家所熟知的綜合維他命比較不同，要將這樣新型態的維他命溝通清楚，是一件不簡單的事。資訊量多、須謹守法規、且要換位思考讓大家盡量能理解，即便要花費非常多時間的籌備，但身為一個對消費者負責任的品牌，身為一個要吃進肚子裡的食品，身為一個我們自己在吃的食品，我們的責任和義務就是要把這些資訊好好講清楚。」

她最後感謝各方批評與指教，表示：「在努力做到充分的準備和研究，也已做到各種能給消費者的保障，我們收到的評論與指教，都成了調整我們往前進的養分。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載