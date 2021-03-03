高大男是重要朋友！福原愛認外宿「分房睡」　江宏傑：不認識他

桌球明星夫妻福原愛、江宏傑婚變傳言甚囂塵上，今（3日）出刊的日媒《女性SEVEN》丟出震撼彈，指拍到福原愛和一名高帥男子在日本約會、過夜，並附上55張照片佐證。對此，福原愛受訪時坦承此事，並說：「我最近精神不是很穩定。」

據《女性SEVEN》報導，福原愛接到求證電話，語氣平穩、態度冷靜，透露被拍到的男生是「很重要的朋友」，對方一直很支持她，承認2人有到飯店過夜，但強調是訂2間房，男生也有去過她家，同樣分開睡，此外，福原愛透露近期自己的情緒不太穩定。

據了解，《女性SEVEN》拍到的照片是在2月下旬，福原愛和外型高大、長相酷似球星大谷翔平的男子現身橫濱街頭，而男方是東京的上班族，2人已經認識6、7年，雙方都會趁福原愛回日本時相聚。

對於福原愛被爆疑似不倫，經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示，福原愛與江宏傑沒有離婚，「小傑不認識與小愛出遊的男子，異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」（編輯：楊穎軒）

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