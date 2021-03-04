罕見！福原愛人氣高　遭日本2大週刊夾攻「與江宏傑婚變」

桌球明星夫妻福原愛、江宏傑婚變傳言甚囂塵上，雖然2人日前否認離婚，但昨（3日）日本兩大八卦週刊《週刊文春》、《女性SEVEN》竟同時大動作，一前一後夾攻福原愛，更直擊福原愛與男性友人出遊，情況相當罕見。

日本運動明星的地位高過大部分藝人，福原愛除了曾是桌球天后，也曾是全日空形象大使，地位與名氣不容小覷，這次她鬧婚變，媒體當然不會放過，兩大知名八卦週刊《週刊文春》、《女性SEVEN》，一前一後長篇指她在江宏傑家被孤立，以及與其他男生在外過夜，內容皆勁爆。

其實在日本，鮮少有同位藝人被《週刊文春》、《女性SEVEN》同時報導的紀錄，此次動作宛如「說好」般聯手出擊，《女性SEVEN》更是放出55張福原愛與男友人共遊橫濱的照片，以及描述他們在外過夜，福原愛對此否認：「飯店是開兩間房，朋友只是幫我搬行李。」

《女性SEVEN》事後訪問到福原愛與該男子的關係，她表示：「我近期因為精神狀況不佳，他只是從旁給我協助的朋友之一。」至於男方去福原愛家過夜一事，她回應：「確實是，因為我家有好幾間空房。當天A先生只是開車帶我出遊而已，但我們兩人並非那種關係！」堅決否認外遇傳言。

對於日媒的大動作報導，經紀公司「華研國際」表示兩人沒有離婚，也回應：「小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

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