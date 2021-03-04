【個人意見】2021金球獎(上)

今年的金球獎採東西岸同時舉辦，明星在家觀看轉播領獎，但是很多明星端出的時尚，卻一點也不打折，甚至因為在控制燈光和拍攝條件下，顯得更美了，如果疫情仍未緩解，這可能成為紅毯的新常態。

安雅泰勒喬伊的翡翠綠禮服美又大器，這個顏色映襯她的膚色，也是一個不凡的選擇，外搭的長外套增添了禮服的份量感，剪裁恰到好處，實在是一個十分美麗的紅毯造型。

薇歐拉戴維斯選擇向非洲致敬，以來自喀麥隆傳統的印花布料打造現代的大型魚尾禮服，頭髮也保留了黑人的質感，很久沒看到這麼有趣繽紛的禮服，背景是一個很好的選擇，他整個人就是散發光彩的。

莎拉保羅森在日前不慎跌傷手臂所以打著石膏，但卻因此得到本屆金球獎的最佳配件，Prada特別替他製作了亮片石膏套，而且是跟黑色禮服撞色的薰衣草紫，我很喜歡這件禮服在傳統輪廓與現代裝飾間的對比，儘管你也可以說他是交通安全宣導腰間還有安全帶。

最能展現羅莎蒙派克這套禮服的應該是動圖，這件禮服本身十分荒謬，他看起來像一大串鞭炮或慶開幕的彩球，但是動感起來非常有趣，搭上黑色厚底靴子是一個衝突但剛好的選擇。

姬蓮安德森的禮服在這張照片裡看不太出來，不過胸前的圓型是一個骷髏頭的圖案，多了一份趣味，整件衣服的輪廓我覺得不錯，但包包徹底屬於另一套衣服（而且都棚拍了幹嘛帶包包）。

莉莉柯林斯穿這樣站在果樹下根本是在演伊甸園裡的蛇。

蓋兒加朵的短裙參加金球獎似乎是不夠隆重，她人是無可批評的美，但這件衣服看起來像一個水波蛋。

艾瑪柯林的禮服是一個很不尋常的選擇，這個大墊肩加上領口的荷葉邊，他感覺像個默劇人物，等一下就要開始摸不存在的玻璃，拉不存在的繩子之類。

妮可基曼永遠以妮可基曼的狀態參加頒獎典禮。

艾兒芬寧的淺藍色禮服仙氣飄飄，珠寶搭配恰到好處，這姿勢絕佳的展現了禮服的優點，這是件很適合棚拍的禮服，實際的紅毯效果我是覺得不會這麼好。

本屆金球獎的MVP是茱蒂福斯特，她深深的強調了「在家」這一點，以睡衣造型出現領獎。

圖片來自Vogue