罔腰承認假懷孕！喊冤「我傷害了誰」　高衛生局怒回：傷了所有不孕婦女

跨性別網紅罔腰前陣子曬出超音波照片自稱懷孕，引起社會廣泛議論之外，也遭到高雄市衛生局關注，罔腰經過約談後認了是假孕，將被依「社維法」函送，對此，罔腰心靈深受打擊，透過IG喊冤「我傷害了誰嗎」，並將問題歸咎媒體，而高雄市衛生局也再次出面回應了！

釐清真相後，高雄市衛生局表示罔腰並未懷孕、超音波等照片也非本人所有，直接戳破她的謊言，罔腰氣不過，把矛頭指向媒體，怒批：「散播的是媒體吧，到底乾我什麼事，原來都不能分享喜悅，莫名其妙！」

罔腰認為自己並沒有傷害任何人，純粹分享生活，坦言心靈已經受傷，「整個社會好像以為我殺人放火一樣，因為你們根本不了解真正的我，不知道我受過什麼傷，台灣人太健忘了」，更暴氣直言：「還是我以後被說其實沒有變性，我一直都是女生，假裝我是變性人，被故意利用炒作話題，然後也都怪到我頭上？｣

罔腰假孕事件引發各界高度關注，高雄市衛生局表示近期接獲不少不孕症婦女、人工生殖沒成功者的陳情，認為罔腰的不實言論，確實已涉及散布謠言和造成社會的不安與騷動，故依社維法函送。（編輯：侯家瑜）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載