為愛付出代價！她們勇敢撇黑歷史　谷底翻身追求幸福

前陣子韓劇《夫婦的世界》從開播以來話題不斷，小三議題佔盡版面，而演藝圈也有許多女藝人曾被冠上小三罪名，不過有些人在飽受外界抨擊、形象跌至谷底後努力翻身，最終仍獲得了幸福，像是綜藝界的謝忻、歌手管罄，或是鄉土劇女神王瞳，現在都已有各自的歸宿。

藝人謝忻前年與阿翔當街熱吻，爆出不倫戀後成為眾矢之的，經過一段時間的沉澱、反省後，她重新振作，除了到各地旅遊、當義工和做愛心體驗人生之外，也到咖啡廳打工學習知識，前陣子還重拾教職當起音樂老師。從谷底翻身的謝忻現在也與「奧迪男」低調交往超過半年，還有消息指出她每個月業配接不完，現在月收入更是高達20萬至50萬元，可以說是愛情、事業兩得意。

藝人王瞳前年與一同合作《大時代》的演員馬俊麟上演婚外情，男方的妻子梁敏婷也指控王瞳帶著長輩到家中對她惡言相向，揚言要對她提告侵害配偶權，而王瞳、馬俊麟隨後就召開記者會承認婚外情並現場道歉。對此，儘管與王瞳交往多年的艾成慘戴綠帽，但他表示王瞳在自己低潮時依舊不離不棄，所以經過深思熟慮後，決定在去年7月將王瞳娶回家，而曾背負小三罵名的王瞳，如今仍成功守住了幸福。

歌手倪安東自節目《超級星光大道》出道，獨具特色的嗓音令人印象深刻，他2017年被踢爆與歌手管罄外遇，好男人形象一夕變成劈腿渣男，妻子Vivi也直接告上法院，最後以離婚收場。管罄當時除了賠錢之外，形象也遭到重挫，幾乎沒有在於螢光幕前曝光，不過倪安東依舊把她扶正，小倆口低調交往，管罄去年也在熬過風波之後，推出新歌回歸樂壇，倪安東還親自現身她的生日演唱會給予支持。（編輯：侯家瑜）

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