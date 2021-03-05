罔腰坦承未懷孕涉「散佈謠言」　違反社維法將遭函送偵辦

網紅罔腰懷孕疑雲鬧得沸沸揚揚，罔腰陸續貼出超音波照、媽媽手冊等照片，都難以消除民眾的質疑，高雄市衛生局2月22日已發函要求罔腰以書面或親自到衛生局陳述意見，並於2月26日證實罔腰已完成意見陳述程序，而衛生局在3日晚間指出，依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人，涉及不實部分將依違反社維法第63條第一項第五款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」函送後續偵辦。

網紅罔腰宣稱接受人體試驗有孕，衛生局簡任技正潘炤穎日前指出「相關事證我們會逐一釐清，她的陳述與事實是否有出入」，但罔腰仍持續在社群平台公布「新進度」，3月1日還在IG限時動態貼出一段超音波短片，並說「心跳聲，沒意外是女牛寶」。

高雄市衛生局今日晚間指出，依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人，當中涉及不實部分將依違反社維法第63條第一項第五款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」函送後續偵辦，至於是否違反人體試驗法，衛生局已依蒐集調查結果函報該法主管機關中央衛福部，進行後續認定處理，而其他就醫行為及相關病歷紀錄因涉及個人資料非關案情，衛生局則不另作說明。

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