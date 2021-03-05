陳昇罹口腔癌至今仍舌頭麻　曝「對太太非常愧疚」：可能不能陪她長久

陳昇去年底爆出口腔癌初期，無奈把跨年演唱會取消，近來復原狀況良好，因此於今（5）日在台北西門町舉辦小型演唱會，並於下午接受媒體訪問，談到身體狀況，他透露現在舌頭還是有一部分是麻的。

陳昇透露在得知罹癌後，第一個反應是對太太非常的愧疚，在醫院看完健康報告後，遲遲不敢打電話告訴太太，「在情況不明的狀況下，我只有一個反應，How long（能活多久？」負面的想法一直跑出來，甚至覺得自己快沒命了，對太太更是極度的抱歉，因為很有可能不能陪著她到長久的未來，「萬一我只有明年跟後年，我真的很難過，雖然沒有說要活到100歲，但就有種我要走了，就是說如果我能跟醫生說，幫我弄好，因為我跟我的女人有約定，什麼工作、演唱會、專輯都不重要了。」

陳昇鼓起勇氣撥通太太的電話後，太太只回了他一句話「現在趕快回家」，回家後，他與太太、兒子、媳婦開家庭會議，討論日後該怎麼辦。他表示在開刀前等待報告結果的那段時間心情最複雜，日子最難熬，因為什麼都是不確定的答案，直到醫生告訴他癌細胞沒有擴散，才讓他放下心中的大石頭。

而面對罹癌的日子，陳昇都是持樂觀的態度，沒有痛哭流涕怨天怨地，反而有著自己的一套「阿Q哲學」，比如在住院時，看到附近的第一公墓，還能跟陪著他的弟弟開玩笑說：「我（過世）之後要丟到海裡，我不要放在土裡，丟到綠島附近，這樣就好了。」沒想到弟弟也不難過，反而揶揄道：「說不定是你要丟我。」也因為樂天的個性，讓他與醫生也變成了好朋友。此外，陳昇也自爆，雖然已經開刀一段時間，但其實還是留有小後遺症，「我現在講話有點大舌頭，而且有五分之一的舌頭是麻的。

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