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《當男人戀愛時》許瑋甯挑逗示愛　邱澤「跳脫劇本」猛烈回吻

文 : NOWnews今日新聞

2021台式新浪漫愛情電影《當男人戀愛時》將於4月1日上映，劇情描述阿成（邱澤 飾）是靠討債維生的流氓，總是嬉皮笑臉面對所有人的鄙視，而從未體會過愛情滋味的他，某次討債時竟被欠債的浩婷（許瑋甯 飾） 深深吸引，許瑋甯也在其中一場戲中，被討債的邱澤逼到脫衣解扣，畫面十分吸睛。

從曝光的預告中可以看到，個性內斂沉靜的許瑋甯，竟直接脫衣解扣怒嗆邱澤：「你們喜歡欺負人，就從現在開始！」難得霸氣的一面讓粉絲們驚豔不已。此外，另一場戲也令人印象深刻，是許瑋甯、邱澤在天臺上吃冰的戲碼，許瑋甯主動示愛：「你喜歡我對不對？」並偷吻上邱澤的臉頰，邱澤則回以猛烈的親吻，讓人不禁臉紅心跳。

《當男人戀愛時》許瑋甯挑逗示愛　邱澤「跳脫劇本」猛烈回吻
▲許瑋甯（左）被邱澤（右）逼到脫衣解扣。（圖／金盞花大影業提供）

事實上，這場看來默契十足的「吃冰演出」，其實是導演殷振豪和邱澤的私下套招，原來是劇本原設定2人在天臺的下一場戲才要接吻，但導演一心想捕捉許瑋甯最真實的反應，就把邱澤拉到一旁討論要如何創造突如其來的驚喜感，便教他說前一場戲台詞完就立刻親下去，把許瑋甯嚇了一跳驚呼出「呃」一聲，她當下雖緊張心想「怎麼還不喊卡」，但馬上就反應過來跟著接球演出，2人也因此激盪出極佳的化學反應。（編輯：侯家瑜）

《當男人戀愛時》許瑋甯挑逗示愛　邱澤「跳脫劇本」猛烈回吻
▲《當男人戀愛時》將於4月1日上映。（圖／金盞花大影業提供）

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Tags : 挑逗示愛猛烈回吻當男人戀愛時許瑋甯邱澤

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