祝福3月8日國際婦女節　蔡英文期待：不再出現「女強人」這個詞彙

▲今天是3月8日國際婦女節，總統蔡英文特別錄製影片，祝福大家婦女節快樂，更期待在每個專業領域，女性的傑出表現，不必刻意地被當成樣板，不再有「女強人」這種詞彙，因為「男強人」這三個字從來不會出現。（圖/翻攝蔡英文臉書）

今天是3月8日國際婦女節，總統蔡英文特別錄製影片，祝福大家婦女節快樂，更期待在每個專業領域，女性的傑出表現，不必刻意地被當成樣板，不再有「女強人」這種詞彙，因為「男強人」這三個字從來不會出現。

蔡英文說，在眾多專業領域，都有許多認真、堅毅的女性，透過堅持和勇氣，打破僵化的藩籬，我們有越來越多的女性消防員、警官、軍官在第一線上山下海﹔在防疫期間，第一線的醫護團隊、採檢人員、藥師、藥物研發人員，都可以看見女性的身影。

不論是在科學、商業、運動、政治等領域，開拓屬於自己的天地，每當看見更多的女性，能夠在專業領域發光發熱，都會由衷的感到高興。

蔡英文強調，我心裡有一個更大的期待。就是在每個專業領域，女性的傑出表現，不必刻意地被當成樣板，而是可以成為自然的、理所當然的存在。

蔡英文希望有一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同我們從來不會看到「男強人」這三個字。

蔡英文指出，政府會用行動帶頭努力，突破性別刻板印象，實現性別平權，許多改變建構在微小的事物上，像是去年國慶典禮自己特別在臉書上向大家介紹，其實從2016年開始典禮的禮賓人員，已經不再叫做金釵，因為禮賓人員男女都有，「不是哪個性別的專利，女性也不只有一種形象」，希望未來政府大型活動、剪綵典禮，禮賓人員不要只有單一性別。

最後，蔡英文相信，每一位台灣女性，都可以擁有無畏的力量，勇於挑戰，祝福女性都可以成為自己喜歡的自己，成為與眾不同的自己。

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