英國王室有種族歧視？梅根曝兒亞契遭嫌「膚色深」未封王儲頭銜

英國薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，節目內容在台灣時間今（8）日上午9時由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，梅根在節目上自爆過去在擔任英國王室成員的期間，讓她很不開心，心情抑鬱到一度想傷害自己，並且王室還基於「深色肌膚」的擔憂，不願給兒子亞契（Archie）頭銜。

梅根爆料，英國王室拒絕給亞契王儲、貴族頭銜的原因竟是考量到亞契的膚色可能「不夠白」。在梅根懷孕的幾個月，雙方進行了好幾次的協商，王室曾表明不想要她的孩子成為王儲，梅根說這和協議不同，且亞契也不會獲得安全保障。

歐普拉問梅根發表這段言論，會給英國王室帶給什麼影響，梅根回應，這可能會造成不小的傷害。除了亞契，梅根還在節目上透露第二胎的性別，去年5月剛滿1歲的兒子將會有一個妹妹。排在王位繼承順位第7的亞契之後，女兒將會是王室第8順位繼承人。

談論到王室生活，梅根坦言，她過的很痛苦，甚至一度想傷害自己。梅根說，「當時我真的不想活下去了。這樣的想法持續了一段時間，而且非常清楚、真實又可怕」梅根記得當她情緒面臨崩潰時，是哈利擁抱她、給予她力量。

梅根指責，英國王室機構並未保護他們夫妻抵抗輿論壓力，反而要求梅根乖乖閉嘴。梅根說，結婚後事情變得更糟，她除了意識到並未被保護，還了解到王室不願說出真相來保護她與哈利，卻只為了保護其他王室成員而不惜撒謊。

但梅根強調，管理王室的人和王室家族是分開的，明確得將兩者間隔開非常重要，比方說哈利的祖母伊莉莎白女王人就很好，一直以來都很善待梅根。

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