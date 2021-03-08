為修杰楷慶生！賈靜雯送「只能看，暫時不能喝」的威士忌　粉絲狂猜有孕

藝人賈靜雯2015年嫁給修杰楷，婚後迎來2個女兒咘咘、波妞，與前夫生的梧桐妹也相當融洽。修杰楷6日迎來38歲生日，賈靜雯在臉書上曬出一系列的家庭慶生照，畫面相當溫馨，除了對先生的真情告白之外，也送上要價不菲的威士忌當作生日禮物。

賈靜雯以「我的先生」為標題發文，形容修杰楷「是一個有點害羞 、謹慎又很ㄍㄧㄥ的人」，笑說他雖然有點木訥卻很顧家，靈魂也很單純，只想黏著孩子，陪伴著家，所以常常會告訴孩子「我們很幸福，家很溫暖」。

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賈靜雯透露夫妻倆最喜歡睡前喝杯酒、聊聊天，今年還特地挑選了高價的威士忌當作修杰楷的生日禮物，有網友特地去搜尋威士忌的價錢，驚訝直呼：「剛剛查了，竟然要16萬」、「那酒價值很高」。據了解，該瓶威士忌是由日本最具歷史的山崎威士忌蒸餾廠中，精選熟成30年以上的麥芽原酒調配而成，而它的珍貴之處在於年產量僅有1000瓶。

此外，賈靜雯也笑說：「今年他生日，我選擇了只能看，暫時不能喝的，當作他的禮物，讓他好好珍惜收藏，就如同珍惜我們一樣。」不少網友看到這句話後，質疑賈靜雯在暗示已懷有寶寶：「應該是四寶要來了」、「只能看不能喝，感覺就是懷孕了」！（編輯：侯家瑜）

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