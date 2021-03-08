最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

為修杰楷慶生！賈靜雯送「只能看，暫時不能喝」的威士忌　粉絲狂猜有孕

為修杰楷慶生！賈靜雯送「只能看，暫時不能喝」的威士忌　粉絲狂猜有孕▲賈靜雯（右2）替修杰楷（左1）慶生。（圖／賈靜雯臉書）
文 : NOWnews今日新聞

藝人賈靜雯2015年嫁給修杰楷，婚後迎來2個女兒咘咘、波妞，與前夫生的梧桐妹也相當融洽。修杰楷6日迎來38歲生日，賈靜雯在臉書上曬出一系列的家庭慶生照，畫面相當溫馨，除了對先生的真情告白之外，也送上要價不菲的威士忌當作生日禮物。

賈靜雯以「我的先生」為標題發文，形容修杰楷「是一個有點害羞 、謹慎又很ㄍㄧㄥ的人」，笑說他雖然有點木訥卻很顧家，靈魂也很單純，只想黏著孩子，陪伴著家，所以常常會告訴孩子「我們很幸福，家很溫暖」。

 

在 Instagram 查看這則貼文

 

賈靜雯（@alyssachia）分享的貼文

賈靜雯透露夫妻倆最喜歡睡前喝杯酒、聊聊天，今年還特地挑選了高價的威士忌當作修杰楷的生日禮物，有網友特地去搜尋威士忌的價錢，驚訝直呼：「剛剛查了，竟然要16萬」、「那酒價值很高」。據了解，該瓶威士忌是由日本最具歷史的山崎威士忌蒸餾廠中，精選熟成30年以上的麥芽原酒調配而成，而它的珍貴之處在於年產量僅有1000瓶。

為修杰楷慶生！賈靜雯送「只能看，暫時不能喝」的威士忌　粉絲狂猜有孕
▲賈靜雯送修杰楷要價不菲的威士忌當作生日禮物。（圖／賈靜雯臉書）

此外，賈靜雯也笑說：「今年他生日，我選擇了只能看，暫時不能喝的，當作他的禮物，讓他好好珍惜收藏，就如同珍惜我們一樣。」不少網友看到這句話後，質疑賈靜雯在暗示已懷有寶寶：「應該是四寶要來了」、「只能看不能喝，感覺就是懷孕了」！（編輯：侯家瑜）

為修杰楷慶生！賈靜雯送「只能看，暫時不能喝」的威士忌　粉絲狂猜有孕
▲賈靜雯（右）2015年嫁給修杰楷（左）。（圖／賈靜雯臉書）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞     》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
Tags : 修杰楷慶生咘咘波妞威士忌有孕賈靜雯

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com