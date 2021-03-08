王妃不好當！黛妃、梅根專訪都洩真心話？衝擊王室形象

▲有人會把黛安娜王妃與梅根拿來做比較，但2人在不同的時空背景及環境下，面臨的壓力或許也不太一樣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

英國薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根，近日接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，節目內容在今（8日）上午播出，立刻就引起話題和騷動，梅根在節目中爆料諸多在王室的秘辛，以及受到的委屈，讓人不由得想起已故的黛安娜王妃，甚至再度將2人放在一起比較；不過梅根和黛安娜雖然一樣嫁入皇家，但論出身、背景、與另一半關係等，皆有不同之處，面臨的壓力也不可同日而語。

首先，儘管不是王室出身，但黛安娜王妃仍處於英國的貴族階級，是奧爾索普子爵約翰·史賓塞（John Spencer，即後來的第8代史賓塞伯爵）的第4個孩子，道地的英國淑女。史賓塞家族幾個世紀以來都與英國王室有著相當良好的關係，黛妃的祖母及外祖母，都曾擔任過伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother, 即現任英國女王伊莉莎白二世之母）的宮廷女官。

相較之下，梅根則完全沒有相關背景，1981年出生在美國洛杉磯的她，母親還是非裔美國人；婚前的梅根主要在美國從事時裝模特兒、代言人以及演員等工作，和王室、貴族可說是八竿子打不著，比起婆婆黛安娜王妃，也許梅根更難以適應王室的生活。

第二，黛安娜王妃與查爾斯王儲（Charles, Prince of Wales）結婚時，年僅20歲，對婚姻及夫婿也許還懷抱著浪漫的想像，可大她13歲的查爾斯，婚前就已與多名女子傳出過緋聞，除了現任妻子卡蜜拉（Camilla, Duchess of Cornwall）之外，甚至還包含黛安娜的姊姊莎拉·史賓塞（Lady Sarah Spencer）等。由於婚後巨大的壓力，與女王的齟齬，加上查爾斯與年少時的戀人卡蜜拉藕斷絲連，黛安娜王妃的婚姻很快就觸了礁，雖然公開資料顯示2人是在1992年底分居，但也有消息指他們其實1980年代末期就已開始非正式分居。黛妃在1995年接受英國《BBC》專訪時，曾說出名言：「我的婚姻有3個人，太擁擠了」，變相承認卡蜜拉介入她與王儲的婚姻，也對王室名聲造成負面衝擊。

至於梅根，雖然她與哈利王子開始交往時，已是35歲的少婦，比對方年長3歲，之前還曾有過一段婚姻，但她與哈利相互扶持，儘管壓力排山倒海而來，哈利仍願意為了保護心愛之人，毅然決定退出王室，與梅根一起遠走他國，經營真正屬於他們自己的小家庭。也許就這點看來，梅根在婚姻中擁有的愛，比婆婆黛妃還要多，更能支撐她在壓力下所做的決定。

最後，查爾斯王子身為伊麗莎白二世的長子、英國王儲，以及名單上的首位繼承人，受到比其他手足更多的注目，這份壓力也連帶影響了黛安娜王妃；而哈利雖然也是英國王子，但上面還有作為王儲長子、英國王位第2順位繼承人的哥哥威廉，就繼承人順位的面向來看，也許黛妃與梅根承受的壓力也有所不同。

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