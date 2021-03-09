老婆引產9周胎兒後再度懷孕！吳鳳：不要失去對人生樂觀的態度

土耳其籍藝人吳鳳和妻子陳錦玉（Rynne）2015年結婚，育有2個混血女兒Ekim和Inci，近日他拍攝YouTube影片，揭露太太在2017年曾經引產9周寶寶，夫妻度過一段流淚的日子，2個月後妻子再懷孕，所幸順利生下寶寶，這胎就是寶貝小女兒Inci。

2017年12月吳鳳太太到婦產科產檢，醫生告知9周寶寶身長應該2公分，吳鳳寶寶僅1.31公分，並沒有那麼健康，寶寶心跳也已經停止，當下夫妻腦中一片空白，醫生建議吳鳳太太手術引產，單靠吃藥怕排不乾淨，而且吳鳳太太本身有肌瘤，也擔心出血過多。

吳鳳太太步出醫院大哭：「長了頭、身體跟手，腳就沒有長出來了，好難過，上禮拜就奇怪怎麼沒有那麼想吐，原來上禮拜已經停止生長。」慶幸的是2018年3月，吳鳳太太驗孕之後又中了，開心直呼：「我們的二寶回來了。」吳鳳看見驗孕棒又驚又喜，馬上跟老婆討親親。

2018年10月他在產房親自陪老婆生下女兒，吳鳳感動說：「我們從那天到現在，一家四口開心珍惜手上的一切。」吳鳳這支影片想鼓勵流產過的媽媽，「不要失去妳的力量跟對人生樂觀的態度，我們也經過這條路，但是沒有放棄」。

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