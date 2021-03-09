侯佩岑與媽媽「真情告白」賺千萬 　劉寶傑批林月雲「拿家醜賣錢」

43歲的侯佩岑近來帶著結婚將近10年的老公黃伯俊、媽媽林月雲參加陸綜《婆婆與媽媽》，未料由於林月雲再提自己的不倫風波，母女倆在節目上真情告白、相互道歉的片段引發兩極評價，儘管侯佩岑日前已發文緩解紛爭，仍飽受輿論撻伐，對此，劉寶傑也在節目《關鍵時刻》上，爆氣大罵母女倆不要臉。

林月雲曾2度介入閨密的婚姻，外傳她在節目上談及此事可以拿到6500萬元酬勞，引來外界罵聲不斷，劉寶傑就認為這些事情都已經過去，也已經都沒人要講，痛斥林月雲還把它拿出來賣錢，「妳把人家的錢都已經弄到口袋裡面了，還去賣6500萬，那2個被妳搞得要不要給人家錢呢？」、「妳家的家醜在台灣也就算了，竟然拿到大陸去播，妳為了6500萬，臉都不要了，妳臉不要就算了，別人還要臉啊！」

一旁的粘嫦鈺表示這十幾年來，每次林月雲出來說話，話題就會引爆，「她當年介入侯世宏、邱嘉雄2段婚姻，當了2個閨密家庭的小三」，坦言2個家庭的男主角已離開人世，但元配跟親人都還在，不過林月雲的一句「萬般皆是命，半點不由人，只要妳不受傷就好」，讓所有涉及的元配跟家人都受了傷，現在又再對方傷口上灑鹽，怒批林月雲：「妳如今所有的，都是別人的淚水換來，真的是卑劣、拙劣的虛偽演技。」（編輯：侯家瑜）

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