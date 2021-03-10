老公出軌林月雲遭正宮抓包！怒嗆：「妳再怎麼樣都是外面的女人！」

侯佩岑近來與媽媽林月雲參加陸綜《婆婆與媽媽》，母女倆在節目上真情告白、相互道歉，不過曾2度介入閨密家庭的林月雲，因為再提自己過去的小三往事而飽受撻伐，事件持續延燒，資深媒體人呂文婉昨（9）日就在節目《新聞挖挖哇》中，還原當年正宮抓包林月雲介入婚姻的情景。

林月雲先前與已婚的電視製作人侯世宏私下交往、生下侯佩岑，隨後懷孕期間，在男方的介紹下又認識了富商邱嘉雄，還與其正宮老婆蔡貴照結為閨密。

呂文婉爆料當年蔡貴照、林月雲都會定期到同一家SPA按摩，蔡貴照每次都是老公邱嘉雄接送，不過當她某次踏入店裡時，美容師一看到她就問：「邱先生（邱嘉雄）不是來接妳嗎？」蔡貴照聽到後相當傻眼並直呼沒有，美容師這時又說：「可是我剛剛有看到他耶，林姐（林月雲）坐他的車走了！」

美容師的一句話，讓蔡貴照驚覺老公與自己的閨密關係匪淺，呂文婉接著說，蔡貴照當時還特地約了林月雲到SPA對質，2人就隔著一簾布幕談判，蔡貴照還直接向林月雲喊話：「我怎麼樣都不會離婚，妳再怎麼樣都是外面的女人。」（編輯：侯家瑜）

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